Дипломаты Германии, Франции и Великобритании вместе с украинскими художниками спели "Щедрик" прямо в киевском метро. Видео с рождественским поздравлением обнародовало посольство Германии, передает 24 Канал.

Как иностранные дипломаты поздравили украинцев с Рождеством?

В подписи к видео работники посольств пожелали благословенного Рождества и справедливого мира и поблагодарили украинских художников и Киевский метрополитен за участие в проекте.

Как дипломаты из Германии, Великобритании и Франции пели "Щедрик": смотрите видео

Голоса Посольств , , и переплелись в “Щедрик” в знак солидарности с . Счастливого Рождества и справедливого мира! pic.twitter.com/MxK7Zov43h - Посольство Германии (@GermanyinUA) 24 декабря, 2025 г