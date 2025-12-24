Дипломаты Германии, Франции и Великобритании вместе с украинскими художниками спели "Щедрик" прямо в киевском метро. Видео с рождественским поздравлением обнародовало посольство Германии, передает 24 Канал.
Как иностранные дипломаты поздравили украинцев с Рождеством?
В подписи к видео работники посольств пожелали благословенного Рождества и справедливого мира и поблагодарили украинских художников и Киевский метрополитен за участие в проекте.
Как дипломаты из Германии, Великобритании и Франции пели "Щедрик": смотрите видео
- Напомним, что "Щедрик" – это украинская народная щедривка с очень давним, еще дохристианским происхождением. Мировую известность "Щедрик" получил благодаря хоровой обработке Николая Леонтовича, созданной в 1916 году. Впервые щедривку выполнили 25 декабря того же года в Киеве. Впоследствии во время зарубежных гастролей Украинской республиканской капеллы песня стала известной в мире. В англоязычных странах она известна как Carol of the Bells, хотя имеет другой текст. Сегодня "Щедрик" считают музыкальным символом Украины и одной из самых известных мелодий рождественского периода в мире.
- Митрополит Киевский Епифаний поздравил украинцев с Рождеством и поблагодарил воинов, защищающих Украину. Он выразил надежду на победу добра над злом, подчеркивая, что Бог непременно победит.
- Владимир Зеленский тоже поздравил украинцев с Рождеством, подчеркнув единство народа даже во время войны. Президент осудил обстрелы накануне праздника и выразил надежду на мирную жизнь для всех украинцев.