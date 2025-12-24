Дипломаты 3 дружественных государств спели "Щедрик" в метро Киева

Посольства Германии, Франции и Великобритании оригинальным способом поздравили украинцев с Рождеством и выразили им свою поддержку. Голоса иностранных дипломатов слились во всемирно известной щедривке.

Дипломаты Германии, Франции и Великобритании вместе с украинскими художниками спели "Щедрик" прямо в киевском метро. Видео с рождественским поздравлением обнародовало посольство Германии, передает 24 Канал.

Смотрите также В Сочельник в Киеве – огромные пробки на дорогах, цены на такси выросли до "небес"

Как иностранные дипломаты поздравили украинцев с Рождеством?

В подписи к видео работники посольств пожелали благословенного Рождества и справедливого мира и поблагодарили украинских художников и Киевский метрополитен за участие в проекте.

Как дипломаты из Германии, Великобритании и Франции пели "Щедрик": смотрите видео