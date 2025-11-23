Укр Рус
Чи буде різке похолодання в Україні найближчим часом
23 листопада, 08:00
3

Чи буде різке похолодання в Україні найближчим часом

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Різкого зниження температури в Україні найближчим часом не прогнозують, але нічні та денні морози утримаються у частині областей.
  • Температура в західних областях коливатиметься близько 0 градусів вдень та від 1 до 6 градусів морозу вночі, в інших регіонах – тепліше.

Різкого зниження температури в Україні найближчим часом не прогнозують. Попри це, у частині областей і надалі утримаються нічні та денні морози.

Тому, потепління поки чекати теж не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка температура буде в Україні?

Температура повітря у західних областях протягом кількох наступних днів у нічний та денний час становитиме близько 0 градусів. Водночас у ніч на понеділок, 24 листопада, прогнозують від 1 до 6 градусів морозу. 

В інших регіонах показники будуть дещо вищими. Там температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 1 до 9 градусів тепла. Вже вдень стовпчики термометрів покажуть він 8 до 16 градусів тепла. 

Водночас у північних областях у нічний час температурні показники будуть в діапазоні від 5 градусів тепла до 2 градусів морозу. У денні години у цій частині країни варто очікувати від 0 до 8 градусів тепла.

Коли варто чекати морози?

  • Нагадаємо, раніше повідомляли, що погода наприкінці листопада здивує українців значним похолоданням. Подекуди температура повітря, ймовірно, може опуститися до 12 градусів морозу у нічні години.

  • Також зазначимо, що колись в Україні у листопаді фіксували люті морози, подекуди абсолютні мінімуми сягали від 25 до 31 градусу морозу. Але цього року у цей період таких температур радше за все не буде.

  • Укргідрометцентр з посиланням на тенденції повідомляв, що загалом протягом листопада у більшості областей середня місячна температура повітря буде на декілька градусів вищою за норму для цього періоду. 