Будет ли резкое похолодание в Украине в ближайшее время

Резкого снижения температуры в Украине в ближайшее время не прогнозируют. Несмотря на это, в части областей и в дальнейшем сохранятся ночные и дневные морозы.

Поэтому, потепления пока ждать тоже не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Где будут грозы и аномально теплая погода, а в каких областях ударят морозы

Какая температура будет в Украине?

Температура воздуха в западных областях в течение нескольких следующих дней в ночное и дневное время составит около 0 градусов. В то же время в ночь на понедельник, 24 ноября, прогнозируют от 1 до 6 градусов мороза.

В других регионах показатели будут несколько выше. Там температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 1 до 9 градусов тепла. Уже днем столбики термометров покажут он 8 до 16 градусов тепла.

В то же время в северных областях в ночное время температурные показатели будут в диапазоне от 5 градусов тепла до 2 градусов мороза. В дневные часы в этой части страны стоит ожидать от 0 до 8 градусов тепла.

Когда стоит ждать морозы?