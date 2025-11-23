Будет ли резкое похолодание в Украине в ближайшее время
- Резкого снижения температуры в Украине в ближайшее время не прогнозируют, но ночные и дневные морозы сохранятся в части областей.
- Температура в западных областях будет колебаться около 0 градусов днем и от 1 до 6 градусов мороза ночью, в других регионах – теплее.
Резкого снижения температуры в Украине в ближайшее время не прогнозируют. Несмотря на это, в части областей и в дальнейшем сохранятся ночные и дневные морозы.
Поэтому, потепления пока ждать тоже не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Где будут грозы и аномально теплая погода, а в каких областях ударят морозы
Какая температура будет в Украине?
Температура воздуха в западных областях в течение нескольких следующих дней в ночное и дневное время составит около 0 градусов. В то же время в ночь на понедельник, 24 ноября, прогнозируют от 1 до 6 градусов мороза.
В других регионах показатели будут несколько выше. Там температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 1 до 9 градусов тепла. Уже днем столбики термометров покажут он 8 до 16 градусов тепла.
В то же время в северных областях в ночное время температурные показатели будут в диапазоне от 5 градусов тепла до 2 градусов мороза. В дневные часы в этой части страны стоит ожидать от 0 до 8 градусов тепла.
Когда стоит ждать морозы?
Напомним, ранее сообщали, что погода в конце ноября удивит украинцев значительным похолоданием. Кое-где температура воздуха, вероятно, может опуститься до 12 градусов мороза в ночные часы.
Также отметим, что когда-то в Украине в ноябре фиксировали сильные морозы, иногда абсолютные минимумы достигали от 25 до 31 градуса мороза. Но в этом году в этот период таких температур скорее всего не будет.
Укргидрометцентр со ссылкой на тенденции сообщал, что в целом в течение ноября в большинстве областей средняя месячная температура воздуха будет на несколько градусов выше за норму для этого периода.