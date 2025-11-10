Ефективні солдати на протидію ворогу: в Покровськ завели 425 штурмовий полк ЗСУ
- 425 штурмовий полк "Скала" ефективно протидіє ворогу в Покровську.
- Інтенсивність атак росіян зменшилася через значні втрати, але це тимчасово, доки ворог накопичує резерви.
Ситуація в Покровську складна. Але українські захисники знають, звідки росіяни заходять до Покровська, а тому можуть протидіяти ворогу.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ведучій телемарафону Аллі Мазур, передає 24 Канал.
Дивіться також Це було не "затишшя", – військовий оглядач сказав, що змінилось в росіян біля Покровська
Що сказав Сирський про силу ворога в Покровську?
Ворог пройшов через інженерні загородження, але Сили оборони одразу на вході знищують його. Ситуація в місті контрольована, ворог має перевагу лише в частині Покровська.
Останнім часом зменшилася інтенсивність атак росіян, однак це лише тимчасово, доки ворог накопичує резерви.
У Покровську діє 425 штурмовий полк "Скала". За словами Олександр Сирського, цей підрозділ діє проти ворога ефективно. У своїх попередніх операціях військові добре застосовували тактику активної оборони та штурму.
Зазначимо! 425 окремий штурмовий полк "Скала" – це український підрозділ, створений у 2022 році на базі однойменного штурмового батальйону, заснованого Юрієм Гаркавим. Полк спеціалізується на штурмових операціях, розвідці та активній обороні. Брав участь у контрнаступі на Харківщині, боях за Бахмут і операціях на Донеччині. "Скала" має репутацію одного з найефективніших штурмових підрозділів ЗСУ.
Кремль відправив на місто сильних штурмовиків, які повинні виконати злочинні накази. Однак навіть цих окупантів удається знищувати. Саме через велику кількість втрат відбулося своєрідне "затишшя" в районі Покровська.
Ситуація в Покровську: що каже головнокомандувач ЗСУ?
Олександр Сирський зауважив, що близько 30 тисяч росіян вдалося ліквідувати в районі Покровська. Втрати сторін у боях в Покровську сягають 1 до 10 людей, однак військові підозрюють, що це відношення навіть може становити 1 до 30.
Сирський заявив, що у захисників є різні плани для різних сценаріїв ситуації в Покровську. Наразі, каже головнокомандувач, підстав для паніки щодо втрати міста немає.
Ще 3 листопада Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок та заявив про звільнення території та успішні зачистки. Для подальших дій держава має забезпечити військовим безпечну логістику та посилення війська додатковими підрозділами, озброєнням і технікою, зокрема дронами.