Виконують різні завдання та рятують життя: у 3-ї ОШБр пояснили важливість дронів на фронті
FPV-дрони та безпілотні літальні апарати різних модифікацій стали справжньою знахідкою у російсько-українській війні. БпЛА можуть виконувати різні завдання, а інколи навіть замінюють артилерійську зброю.
Ба навіть, росіяни переймають досвід українських військових, вчаться на помилках та нарощують виробництво дронів. Про це 24 Каналу розповів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов, додавши, що ЗСУ продовжують розвиватися в напрямку наземних БпЛА.
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Воїни розробляють наземні дрони
Заступник командира 3-ї ОШБр зауважив, що FPV-дрони стали колективним піхотним та протитанковим озброєнням, а в деяких випадках замінюють артилерійські засоби. Такі БпЛА літають від 1 до 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Ці засоби ураження є досить ефективними, безпечними та цікавими на полі бою. Вони можуть міняти динаміку на фронті. Зараз ми працюємо в цьому форматі, щоб більш якісно та безпечно виконувати бойові завдання. Тому розвиваємося не лише в напрямку FPV-дронів, тобто літальних безпілотних систем, а й намагаємося нарощувати наземні БпЛА,
– зазначив Родіон Кудряшов.
Такі сухопутні дрони можуть полегшити роботу піхоти та штурмових заходів. Зараз розробляються роботи, які могли б доставляти боєприпаси, евакуйовувати військовослужбовців та розмінувати шляхи.Зауважте! Під час підсумкової пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виробить мільйон FPV-дронів у 2024 році.
Про три технічні революції росіян
За словами військового, окупанти почали еволюціонувати – роблять висновки з помилок й намагаються їх виправити. Бійці 3-ї ОШБр за час повномасштабного вторгнення спостерігали три технічні революції засобів:
- FPV-дрони, ворог потужно нарощує обсяги виробництва. Одного моменту БпЛА з'явилися по всій лінії фронту, зокрема на Бахмутському напрямку;
- протидія безпілотникам, окупанти створюють окопну радіоелектронну боротьбу та РЕБ направленої дії;
- конфігурація вибудовує РЕБ системи, щоб захистити піхоту, техніку та логістичні сполучення.
Ворог та ми кожного дня вигадуємо нові шляхи для оборони від цієї новітньої зброї – FPV-дронів. Ситуація на цьому напрямку дуже динамічна. У цих засобах противник нас не переважає, але потрібно завжди бути на кілька кроків попереду й робити все, щоб не тільки якісно завдати удару по ворогу, а й виконувати безпечно бойові завдання,
– підкреслив Родіон Кудряшов.
Україна збільшує виробництво дронів
- В "Армії дронів" дронів заявили, що дрон "Cobra", над яким працювала команда розробників із Кривого Рогу, тепер виготовляють серійно. Собівартість БпЛА складає близько 2000 доларів, що дешевше за закордонні або українські аналоги. Для здешевлення виробництва розробники вирішили використати метал, а не композитні матеріали.
- Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін прокоментував, яка зараз ситуація з дронами. За його словами, вже в грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів. А вже у 2024 році Україна зможе виробити понад 10 тисяч ударних БпЛА середньої дальності та близько 1 тисячі дронів з дальністю польотів понад 1000 кілометрів.
- Начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що українські воїни активно застосовують проти ворога FPV-дрони. Він наголосив, що БпЛА стали "небесною карою" для росіян.