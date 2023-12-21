Выполняют разные задачи и спасают жизнь: в 3-й ОШБр объяснили важность дронов на фронте

FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты разных модификаций стали настоящей находкой в российско-украинской войне. БПЛА могут выполнять разные задачи, а иногда даже заменяют артиллерийское оружие.

Даже россияне перенимают опыт украинских военных, учатся на ошибках и наращивают производство дронов. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов, добавив, что ВСУ продолжают развиваться в направлении наземных БПЛА.

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Воины разрабатывают наземные дроны

Заместитель командира 3-й ОШБр отметил, что FPV-дроны стали коллективным пехотным и противотанковым вооружением, а в некоторых случаях заменяют артиллерийские средства. Такие БПЛА летают от 1 до 25 км от линии боевого столкновения.

Эти средства поражения достаточно эффективны, безопасны и интересны на поле боя. Они могут поменять динамику на фронте. Сейчас мы работаем в этом формате, чтобы более качественно и безопасно выполнять боевые задания. Поэтому развиваемся не только в направлении FPV-дронов, то есть летательных беспилотных систем, но и стараемся наращивать наземные БПЛА,

– отметил Родион Кудряшов.

Такие сухопутные дроны могут облегчить работу пехоты и штурмовых действий. Сейчас разрабатываются роботы, которые могли бы доставлять боеприпасы, эвакуировать военнослужащих и разминировать пути.

О трех технических революциях россиян

Во время итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выработает миллион FPV-дронов в 2024 году.

По словам военного, оккупанты начали эволюционировать – делают выводы из ошибок и пытаются их исправить. Бойцы 3-й ОШБр за время полномасштабного вторжения наблюдали три технических революции средств:

FPV-дроны, враг мощно наращивает объем производства. Однажды БПЛА появились по всей линии фронта, в том числе на Бахмутском направлении;

противодействие беспилотникам врага, оккупанты создают окопную радиоэлектронную борьбу и РЭБ направленного действия;

конфигурация выстраивает РЭБ системы, чтобы защитить пехоту, технику и логистические сообщения.

Враг и мы каждый день придумываем новые пути для обороны от этого новейшего оружия – FPV-дронов. Ситуация в этом направлении очень динамична. В этих средствах противник нас не превалирует, но нужно всегда быть на несколько шагов впереди и делать все, чтобы не только качественно нанести удар по врагу, но и выполнять безопасно боевые задания.

– подчеркнул Родион Кудряшов.

Украина увеличивает производство дронов