Укр Рус
24 Канал Новини України Росія цинічно вдарила поблизу АТБ у Запоріжжі: поліція показала перші кадри після атаки
14 грудня, 20:43
3

Росія цинічно вдарила поблизу АТБ у Запоріжжі: поліція показала перші кадри після атаки

Надія Батюк
Основні тези
  • 14 грудня Росія здійснила атаку на Запоріжжя, внаслідок чого щонайменше 14 осіб поранено.
  • Під час рятувальних робіт ворог завдав повторних ударів, через що постраждали патрульний та рятувальники.

Вдень 14 грудня Росія вдарила по мирному населенню у Запоріжжі. Внаслідок цього є постраждалі.

Після удару патрульні негайно пліч-о-пліч з іншими службами допомагали пораненим, евакуйовували людей у безпечні місця та передавали їх медикам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Дивіться також У Запоріжжі та Дніпрі чути нові вибухи: окупанти тероризують дронами 

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Зранку в неділю, 14 грудня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя КАБами. Під ворожим ударом опинився супермаркет АТБ в одному з мікрорайонів міста. Внаслідок цього щонайменше 14 людей поранено, серед них двоє рятувальників та один поліцейський. Також допомога лікарів знадобилася шестирічній дитині.

Наслідки атаки на Запоріжжя: відео патрульної поліції

Білошицький зазначив, що ворог завдав повторних ударів під час порятунку людей. Саме через повторні атаки поранення отримав патрульний та рятувальники.

Які ще міста атакувала Росія?

  • У ніч проти 14 грудня Росія знову масовано вдарила по Одеській області. Внаслідок цього пошкоджено об'єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Наразі відомостей про постраждалих немає.

  • Загалом цієї ночі росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М" та 138 ударних БпЛА. Повітряні сили України збили/подавили 110 ворожих БпЛА, але зафіксовано влучання ракети та 10 ударних безпілотників на 6 локаціях.

  • Окрім цього, у Сумах вранці 14 грудня прогриміли вибухи. Після цього у деяких районах почалися перебої зі світлом. У Сумській міській раді згодом зазначили, що у зв'язку з ворожою атакою та перебоями в електропостачанні, з 10:40 були знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал".