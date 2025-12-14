Росія цинічно вдарила поблизу АТБ у Запоріжжі: поліція показала перші кадри після атаки

Вдень 14 грудня Росія вдарила по мирному населенню у Запоріжжі. Внаслідок цього є постраждалі.

Після удару патрульні негайно пліч-о-пліч з іншими службами допомагали пораненим, евакуйовували людей у безпечні місця та передавали їх медикам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Дивіться також У Запоріжжі та Дніпрі чути нові вибухи: окупанти тероризують дронами

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Зранку в неділю, 14 грудня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя КАБами. Під ворожим ударом опинився супермаркет АТБ в одному з мікрорайонів міста. Внаслідок цього щонайменше 14 людей поранено, серед них двоє рятувальників та один поліцейський. Також допомога лікарів знадобилася шестирічній дитині.

Наслідки атаки на Запоріжжя: відео патрульної поліції

Білошицький зазначив, що ворог завдав повторних ударів під час порятунку людей. Саме через повторні атаки поранення отримав патрульний та рятувальники.

Які ще міста атакувала Росія?