Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Експерти попереджають, що ситуація може бути складною. Зокрема, тому що окупанти дещо змінили тактику ударів.

Зараз ворог атакує не так великі енергетичні об'єкти, як інфраструктуру в регіонах. Проте ситуація в енергетиці станом на зараз краща, ніж у попередні роки. Спеціально для 24 Каналу експерти з енергетики проаналізували тактику Росії, які регіони можуть опинитися під загрозою та як запобігти блекауту.

Як змінилась тактика ударів?

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев пояснив, що тактика ворожих ударів по енергетиці дещо змінилася. Якщо раніше вони концентрувалися на великих енергетичних об'єктах, то тепер мовиться про обладнання операторів систем розподілу в прифронтових регіонах. Приблизно 20 – 30 дронів летять на окремі об'єкти з метою перевантажити протиповітряну оборону, щоб 5 – 10 або більше безпілотників долетіло до об'єктів.

На жаль, далеко не всі об'єкти, зокрема, у прикордонних областях, були обладнані навіть першим рівнем захисту. Крім того, виявилося, що Північний напрямок навіть активним захистом був обладнаний не так, як хотілося б. Наприклад, на Півночі кількість уражених об'єктів унаслідок атак більша, ніж на Півдні.

Цілком можливо, що якщо мати повну картину, то оцінки можуть змінитися. Але станом на зараз є побоювання, що об'єкти регіональної інфраструктури, насамперед міські підстанції Обленерго, як активно, так і інженерно-технічно захищені значно менше, аніж об'єкти, наприклад, Укренерго,

– сказав експерт з питань енергетики.

Наслідком є знеструмлення великої кількості споживачів, графіки погодинних вимкнень, які час від часу змінювалися аварійними вимкненнями. Зокрема, у Чернігові, у Славутичі, у Шостці й зараз у Ніжині. На жаль, вночі 8 жовтня були завдані удари по Кривому Рогу. Найімовірніше, там також будуть обмеження, зокрема, в енергопостачанні.

Тому потрібно вживати термінових, невідкладних заходів для того, щоб ці проблеми не поширювалися на інші станції, які є ключовими в енергозабезпеченні тих областей, які межують з Росією.

Які цілі може обирати ворог?

Росія активно завдає ударів по видобутку газу, місцях його збереження. Геннадій Рябцев підкреслив, що накопичені у сховищах обсяги газу не зможуть бути розподілені, якщо ворог влучить у газокомпресорні станції. Це вже відбувалося. Тому необхідно захищати ці станції.

Ворог не чекатиме. Цілком можливо, що після ударів по прифронтових областях він сконцентрується на об'єктах Укренерго та генеруючих компаній. Тому дуже важливо сконцентрувати зусилля і ресурси на захисті як активному, так і інженерно-технічному критичної інфраструктури саме зараз, не відкладаючи виконання заходів на потім,

– наголосив він.

Яким областям найбільше загрожує блекаут?

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважив, що під найбільшою загрозою перебуває приблизно 100 – 120 кілометрів навколо лінії зіткнення та кордону з Росією. Ворог зараз щодня завдає ударів у цій зоні. У багатьох регіонах ситуація вкрай складна. Зокрема, окупанти постійно б'ють по Сумській та Чернігівській областях. Там досить складно відновлювати електропостачання.

Росіяни часто завдають ударів по аварійних бригадах, що здійснюють відновлення. Високі ризики роботи енергетиків на об'єктах. На жаль, не може нічого допомогти, окрім нарощування потужності ППО. З іншого боку, у цих регіонах недостатньо відпрацьовані фортифікації, підстанції. Видно, що захист практично відсутній,

– підкреслив експерт.

Загалом стан енергетики в Україні зараз значно кращий, ніж рік – два роки тому. Було відновлено досить суттєві потужності генерації, побудовано досить багато фортифікацій. Ще багато роботи попереду, але ситуація краща, ніж у будь-який момент від жовтня 2022 року.

В Укренерго готувалися. А на регіональних рівнях підготовка була щонайменше недостатньою. Ворог уражає об'єкти регіональних розподільчих компаній, тому що вони не були захищені жодним фортифікаційним захистом. Росіяни переключилися на регіони.

Як працює система запобігання блекауту?

У матеріалі видання The Wall Street Journal мовиться про розвиток парків батарей, які можуть підтримувати енергосистему впродовж двох годин для 600 тисяч домогосподарств. Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев розповів, що це не секретні об'єкти. Це об'єкти корпорації ДТЕК, яка переважно на свої кошти побудувала їх на шести локаціях, у двох областях.

Встановлена потужність там 200 МВт. Оскільки вони можуть видавати енергію впродовж двох годин, то 200 помножити на 2 і буде 400 МВт годин електричної енергії. Це не так багато. Україна споживає щогодини у зимовий період приблищно 15 ГВт електричної енергії, а тут лише 200 МВт. Тому це лише перший крок,

– зазначив він.

За розрахунками Укренерго, для підвищення стабільності роботи й надійності роботи енергетичної системи Україні потрібно у 10 разів більше цих установок зберігання енергії. Однак це лише початок. Тому потрібно закликати усі інші компанії, не лише енергетичні, брати приклад.

Це дозволить зменшити ймовірні наслідки від можливих атак Росії на об'єкти генерації у Києві та Дніпропетровській області. Однак це не панацея. Робота щодо забезпечення стабільного та безпечного енергопостачання для всіх категорій споживачів в Україні ведеться.

