Ракети "з конвеєра" вказують на брак запасів у Росії, – Власюк
- Росія використовує ракети "з конвеєра" для ударів по Україні.
- Це свідчить про відсутність запасів ракет у країни-агресорки.
Росія використовує для ударів по Україні ракети "з конвеєра". Це свідчить про відсутність запасів цього озброєння у країни-агресорки.
Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в етері телемарафону.
Дивіться також Такого ще не було: у Росії виникла дуже скрутна ситуація з військовою технікою та не лише
Що сказав Власюк про ракетні запаси Росії?
На думку Власюка, у Росії немає значних запасів ракет та "Шахедів".
Щоб підтримувати ту інтенсивність ударів, яку вони бажають, їм доводиться застосовувати вироби з конвеєра. По "Шахедах" в цілому картина теж дуже схожа – вони як тільки виробляються – відразу йдуть в роботу,
– сказав він.
Росія завдає ударів по Україні ракетами 2026 року виробництва / Фото з соцмереж Власюка
Чи справді у Росії є брак ракет і техніки?
Зауважимо, що на сьогодні Росія має лише 3 – 4 ракети типу "Орешник". У СЗР кажуть, що російське міноборони планує у 2026 році запустити "Орешник" у серійне виробництво та виготовляти щонайменше 5 ракет на рік. Проте він має радше політичне, ніж воєнне значення.
Окрім цього, російські війська зменшили використання бронетехніки. Окупантів привчають до застосування на полі бою багі, мотоциклів та автівок.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері 24 Каналу також зазначив, що зараз ворожа авіація не може так закидати КАБами, як робила це раніше, адже було знищено низку ворожих арсеналів, завдано ударів і по аеродромах, одночасно з цим Україна отримала додаткові системи ППО.