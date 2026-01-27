Укр Рус
27 січня, 00:13
Ракети "з конвеєра" вказують на брак запасів у Росії, – Власюк

Надія Батюк
Основні тези
  • Росія використовує ракети "з конвеєра" для ударів по Україні.
  • Це свідчить про відсутність запасів ракет у країни-агресорки.

Росія використовує для ударів по Україні ракети "з конвеєра". Це свідчить про відсутність запасів цього озброєння у країни-агресорки.

Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в етері телемарафону.

Що сказав Власюк про ракетні запаси Росії?

На думку Власюка, у Росії немає значних запасів ракет та "Шахедів".

Щоб підтримувати ту інтенсивність ударів, яку вони бажають, їм доводиться застосовувати вироби з конвеєра. По "Шахедах" в цілому картина теж дуже схожа – вони як тільки виробляються – відразу йдуть в роботу,
 – сказав він.


Росія завдає ударів по Україні ракетами 2026 року виробництва / Фото з соцмереж Власюка

Чи справді у Росії є брак ракет і техніки?

  • Зауважимо, що на сьогодні Росія має лише 3 – 4 ракети типу "Орешник". У СЗР кажуть, що російське міноборони планує у 2026 році запустити "Орешник" у серійне виробництво та виготовляти щонайменше 5 ракет на рік. Проте він має радше політичне, ніж воєнне значення.

  • Окрім цього, російські війська зменшили використання бронетехніки. Окупантів привчають до застосування на полі бою багі, мотоциклів та автівок.

  • Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері 24 Каналу також зазначив, що зараз ворожа авіація не може так закидати КАБами, як робила це раніше, адже було знищено низку ворожих арсеналів, завдано ударів і по аеродромах, одночасно з цим Україна отримала додаткові системи ППО.