Дивіться також Такого ще не було: у Росії виникла дуже скрутна ситуація з військовою технікою та не лише

Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в етері телемарафону.

На думку Власюка, у Росії немає значних запасів ракет та "Шахедів".

Щоб підтримувати ту інтенсивність ударів, яку вони бажають, їм доводиться застосовувати вироби з конвеєра. По "Шахедах" в цілому картина теж дуже схожа – вони як тільки виробляються – відразу йдуть в роботу,

Росія завдає ударів по Україні ракетами 2026 року виробництва / Фото з соцмереж Власюка

Чи справді у Росії є брак ракет і техніки?