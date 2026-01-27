Об этом заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона.
Что сказал Власюк о ракетных запасах России?
По мнению Власюка, у России нет значительных запасов ракет и "Шахедов".
Чтобы поддерживать ту интенсивность ударов, которую они желают, им приходится применять изделия с конвейера. По "Шахедам" в целом картина тоже очень похожа – они как только производятся – сразу идут в работу,
– сказал он.
Россия наносит удары по Украине ракетами 2026 года производства / Фото из соцсетей Власюка
Действительно ли у России есть нехватка ракет и техники?
Заметим, что на сегодня Россия имеет только 3 – 4 ракеты типа "Орешник". В СВР говорят, что российское минобороны планирует в 2026 году запустить "Орешник" в серийное производство и изготавливать не менее 5 ракет в год. Однако он имеет скорее политическое, чем военное значение.
Кроме этого, российские войска уменьшили использование бронетехники. Оккупантов приучают к применению на поле боя багги, мотоциклов и автомобилей.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала также отметил, что сейчас вражеская авиация не может так забрасывать КАБами, как делала это раньше, ведь был уничтожен ряд вражеских арсеналов, нанесены удары и по аэродромам, одновременно с этим Украина получила дополнительные системы ПВО.