Про це в етері 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зазначивши, що порівняно з першою та другою половиною 2024 року, цифри щодо втрат техніки росіян відрізняються.

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Окупантів привчають використовувати мотоцикли й авто

На початку 2024-го ЗСУ "відмінусовували" за день 50 – 60 артилерійських систем, 150 авто. Тоді ворог намагався закріпити свій наступ на Донеччині, проводити перші контратаки на Курщині та військові операції на півночі Харківщини.

В той період противник концентрував бронетехніку та пробував прорвати оборону, створити стратегічні загрози для ЗСУ та формувати плацдарми. Це й призвело до втрат ворогом його техніки. В другій половині 2024 року у звітах Генштабу вже були значно менші цифри щодо знищеної техніки противника, адже її в нього значно поменшало.

"Пригадую, що друга половина 2024 року пройшла у постійній шаленій напрузі, коли росіяни масово завдавали ударів КАБами, ФАБами, ПАБами. Пробували проводити штурмовою авіацією бомбардування по лінії фронту, але потім відмовилися від цього, бо їхню авіацію почали збивати", – озвучив Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що російських солдатів почали привчати до застосування багів, мотоциклів, автівок. Зараз ворожа авіація не може так закидати КАБами, як робила це раніше, адже було знищено низку ворожих арсеналів, завдано ударів і по аеродромах, одночасно з цим Україна отримала додаткові системи ППО.

Це призвело до того, що інтенсивність боїв росіянам треба зберігати, а дієвого компонента нема. Взаємодія піхоти з авіацією ускладнюється, бо авіації у ворога стає менше, а піхоти більше. Брак техніки у противника є, він знімає старі зразки,

– розповів Тимочко.

ВПК Росії не справляється

Російський ВПК не може сьогодні в достатній кількості виготовляти нові одиниці техніки. Росія пробувала купувати її у союзників, шукала китайські броньовики, але все, зі слів Тимочка, діставалося кадирівцям чи деяким спецпідрозділам, але це не були масові закупівлі.

Зараз, коли є замерзання ґрунтів, подекуди сніг, ворог таку погоду хоче використати для застосування технік швидких перекидань та рухів, особливо у болотистих місцевостях, біля річок, в полях. Бої в межах міста із застосуванням бронетехніки росіяни проводять все менше. Військову техніку ворог застосовує, щоб завезти десант.

Росія буде шукати вихід із ситуації, буде збільшувати людський ресурс чи переформатовувати тактику залучення авіації. По технічному оснащенню ворог "шкутильгає" і шукає, де можна закупити додаткові одиниці бронетехніки,

– озвучив Тимочко.

Технічного персоналу, який працював би для масового виготовлення військової російської техніки, в країні-агресорці немає. Перейти на інші зразки озброєння (стандарту НАТО), які суттєво відрізняються від тих, на яких зараз працюють росіяни, противник теж не в змозі.