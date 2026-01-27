Ракеты "с конвейера" указывают на нехватку запасов в России, – Власюк

Смотрите также Такого еще не было: в России возникла очень сложная ситуация с военной техникой и не только

Об этом заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона.

По мнению Власюка, у России нет значительных запасов ракет и "Шахедов".

Чтобы поддерживать ту интенсивность ударов, которую они желают, им приходится применять изделия с конвейера. По "Шахедам" в целом картина тоже очень похожа – они как только производятся – сразу идут в работу,

– сказал он.



Россия наносит удары по Украине ракетами 2026 года производства / Фото из соцсетей Власюка

Действительно ли у России есть нехватка ракет и техники?