З різницею у день – два: полковник запасу сказав, на коли Росія готує новий ракетний удар

Росіяни уже два роки тероризують всю Україну масованими ракетними атаками. На жаль, зараз Росія може готуватися до нового удару.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом розповів, коли саме окупанти можуть завдати удару по Україні. Нагадаємо, що раніше про підготовку Росії до масованої атаки розповідали в ОК "Південь".

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Коли росіяни можуть завдати масованого удару

Любов росіян до сакральних дат чітко простежилась за час великої війни. Вже у п'ятницю, 23 лютого, у Росії святкують "день защітніка отєчєства", а 24 лютого відбудеться друга річниця з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ці дні росіяни можуть використати для масованих атак

Вони готуються до певних ударів по наших військових об'єктах, це займає близько тижня, а масовані – місяць – півтори. Росіяни можуть "запустити феєрверки" десь 23 – 24 лютого, плюс-мінус день,

– зазначив Роман Світан.

Звісно, складно передбачити напевне, наскільки масованою може бути ймовірна російська атака. Однак військовий експерт припустив, що кількість випущених повітряних цілей може доходити до 100 ракет.

"Що погано, під атакою точно опиниться Київ. Байдуже навіть, що всі ракети там зіб'ють, але для них важливий сам інформаційний потік – що вони щось кудись запустили", – наголосив полковник запасу.

Владімір Путін, звісно, не упустить нагоди, що, мовляв, ще щось може. Наш ворог є непередбачуваним та дуже цинічним, тому варто з обережністю ставитися до тривог як наступні кілька днів, так і в інший час.

Яка ситуація у Росії з ракетами: останні новини

За даними видання Reuters, з початку січня Іран міг передати Росії до 400 балістичних ракет. Журналісти додали, що частина з них належить до сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Ці ракети можуть уражати ціль на відстані від 300 до 700 кілометрів.

Крім того, отримує ракети країна-агресор і від Північної Кореї. Зафіксовано вже кілька випадків, коли ними обстрілювали Україну під час масованих атак. Британська організація Conflict Armament Research провела дослідження 290 уламків балістичних ракет КНДР, якими Росія обстріляла Харків у січні. Аналітикам вдалося виявити, що 75% цих компонентів розробили та продали компанії, які зареєстровані у США. Ще 16% знайдених компонентів пов'язані з компаніями, які зареєстровані в Європі; 9% – з компаніями, що мають реєстрацію в Азії.

У цьому контексті варто додати, що у самій Росії також намагаються виробити смертоносну зброю. Однак мовиться вже про ядерне озброєння, яке могло б працювати у космосі. Створюючи величезну енергетичну хвилю під час детонації, ядерна зброя могла б знищувати величезну кількість комерційних і державних супутників. Така зброя все ще перебуває на етапі розробки. Так чи інакше, це вже свідчить про загрозу не лише для України, але й для усього світу.

Нещодавно в Оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що дії росіян у Чорному морі свідчать про підготовку масованого удару. Мовиться зокрема про підвищення активності ворожих дронів на прифронтовій території, які збирають інформацію.