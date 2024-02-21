С разницей в день – два: полковник запаса сказал, когда Россия готовит новый ракетный удар

Россияне уже два года терроризируют всю Украину массированными ракетными атаками. К сожалению, сейчас Россия может готовиться к новому удару.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом рассказал, когда именно оккупанты могут нанести удар по Украине. Напомним, что ранее о подготовке России к массированной атаки рассказывали в ОК "Юг".

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Когда россияне могут нанести массированный удар

Любовь россиян к сакральным датам четко прослеживается за время большой войны. Уже в пятницу, 23 февраля, в России празднуют "день защитника отечества", а 24 февраля состоится вторая годовщина с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Эти дни россияне могут использовать для массированных атак

Они готовятся к определенным ударам по нашим военным объектам, это занимает около недели, а массированные – месяц – полтора. Россияне могут "запустить фейерверки" где-то 23 – 24 февраля, плюс-минус день,

– отметил Роман Свитан.

Конечно, сложно предсказать наверняка, насколько массированной может быть вероятная российская атака. Однако военный эксперт предположил, что количество выпущенных воздушных целей может доходить до 100 ракет.

"Что плохо, под атакой точно окажется Киев. Неважно даже, что все ракеты там собьют, но для них важен сам информационный поток – что они что-то куда-то запустили", – подчеркнул полковник запаса.

Владимир Путин, конечно, не упустит возможности, что, мол, еще что-то может. Наш враг является непредсказуемым и очень циничным, поэтому стоит с осторожностью относиться к тревогам как следующие несколько дней, так и в другое время.

Какая ситуация в России с ракетами: последние новости

По данным издания Reuters, с начала января Иран мог передать России до 400 баллистических ракет. Журналисты добавили, что часть из них относится к семейству баллистики малой дальности Fateh-110, в частности Zolfaghar. Эти ракеты могут поражать цель на расстоянии от 300 до 700 километров.

Кроме того, получает ракеты страна-агрессор и от Северной Кореи. Зафиксировано уже несколько случаев, когда ими обстреливали Украину во время массированных атак. Британская организация Conflict Armament Research провела исследование 290 обломков баллистических ракет КНДР, которыми Россия обстреляла Харьков в январе. Аналитикам удалось обнаружить, что 75% этих компонентов разработали и продали компании, которые зарегистрированы в США. Еще 16% найденных компонентов связаны с компаниями, которые зарегистрированы в Европе; 9% – с компаниями, имеющих регистрацию в Азии.

В этом контексте стоит добавить, что в самой России также пытаются произвести смертоносное оружие. Однако речь идет уже о ядерном вооружении, которое могло бы работать в космосе. Создавая огромную энергетическую волну во время детонации, ядерное оружие могло бы уничтожать огромное количество коммерческих и государственных спутников. Такое оружие все еще находится на этапе разработки. Так или иначе, это уже свидетельствует об угрозе не только для Украины, но и для всего мира.

Недавно в Оперативном командовании "Юг" сообщали, что действия россиян в Черном море свидетельствуют о подготовке массированного удара. Говорится в частности о повышении активности вражеских дронов на прифронтовой территории, которые собирают информацию.