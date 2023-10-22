Росія виробляє ударні дрони з двигунами, купленими на AliExpress, – Ігнат
Росія виготовляє ударні дрони для атаки проти України з матеріалів, які купує у китайському інтернет-магазині AliExpress. Попри те, що деталі куплені в такий спосіб, дрони становлять серйозну небезпеку.
Уночі 22 жовтня російські військові випустили по Україні два безпілотники невстановленого типу. Про ці дрони в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.
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Росіяни складають дрони з простих матеріалів
За словами Ігната, вже є уламки та рештки двох невстановлених дронів, якими Росія атакувала Україну вночі 22 жовтня з північного напрямку.
Наявність уламків дронів дає можливість фахівцям зрозуміти, з чого росіяни складають ці дрони. Як розповів Ігнат, російські дрони мають двигуни, куплені на AliExpress.
Фактично там з AliExpress куплені двигуни й таким чином противник буде їх застосувати,
– сказав спікер.
Він наголосив, що це вже не вперше, коли росіяни складають дрони з простих матеріалів й направляють БпЛА у напрямку України.
"Це БпЛА, як не крути, ударного типу. Кілька кілограмів вибухівки несе, тому становить небезпеку", – зазначив він.
Як Росія шукає "цивільні" деталі до ракет і дронів
- З 2014 року через військову агресію проти України Росія перебуває під санкціями країн Заходу. У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Євросоюз, США та багато країн розширили санкції.
- Через це росіянам стало складніше виробляти зброю, однак режим диктатора Путіна обходить санкції, зокрема, завдяки таким країнам як Іран, Китай та інші.
- Головний редактор Defense Express Олег Катков розповідав, що у своїх крилатих ракетах типу Х-101 (повітряне базування) та у "Калібрах" (морське базування) росіяни використовують уніфіковані плати.
- За його словами, це не ті компоненти, які призначені для військової техніки. Тобто, росіяни використовують компоненти побутового характеру, які можна придбати, наприклад, на Aliexpress.
- Представники української розвідки розповідали, що дрони-камікадзе типу "Шахед", які Іран постачає Росії, складаються із західних деталей, попри санкції. Мовиться про деталі зі США, Китаю і Японії.
- Також, як зазначили у розвідці, деякі комплектуючі до "Шахедів" можна знайти навіть в Aliexpress.
- У серпні 2023 року в Україні компанію Alibaba, яка продовжує працювати з Росією, внесли до переліку міжнародних спонсорів війни проти нашої країни. Це стосується платформи AliExpress, яка є дочірньою компанією Alibaba.