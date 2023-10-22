Росія виробляє ударні дрони з двигунами, купленими на AliExpress, – Ігнат

Росія виготовляє ударні дрони для атаки проти України з матеріалів, які купує у китайському інтернет-магазині AliExpress. Попри те, що деталі куплені в такий спосіб, дрони становлять серйозну небезпеку.

Уночі 22 жовтня російські військові випустили по Україні два безпілотники невстановленого типу. Про ці дрони в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Росіяни складають дрони з простих матеріалів

За словами Ігната, вже є уламки та рештки двох невстановлених дронів, якими Росія атакувала Україну вночі 22 жовтня з північного напрямку.

Наявність уламків дронів дає можливість фахівцям зрозуміти, з чого росіяни складають ці дрони. Як розповів Ігнат, російські дрони мають двигуни, куплені на AliExpress.

Фактично там з AliExpress куплені двигуни й таким чином противник буде їх застосувати,

– сказав спікер.

Він наголосив, що це вже не вперше, коли росіяни складають дрони з простих матеріалів й направляють БпЛА у напрямку України.

"Це БпЛА, як не крути, ударного типу. Кілька кілограмів вибухівки несе, тому становить небезпеку", – зазначив він.

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