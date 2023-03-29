Ці комплектуючі можна знайти навіть у китайському інтернет-магазині Aliexpress. Як зазначають фахівці, усе через санкції, накладені на Іран, які перекривають йому доступ до західних технологій.

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Що всередині "Шахідів"

Варто зазначити, що іранські "Шахіди" збити вповні реально й зі стрілецької зброї. Наприклад, прикордонник приземлив таку пташку з автомата. Завдяки таким можливостям фахівці отримали не один екземпляр для вивчення їхнього начиння, що своєю чергою дозволяє українським військовим шукати кращі способи боротьби проти цих БПЛА.

Як розповів представник української розвідки, всередині "Шахіда-136" знаходиться бойова частина, вагою від 40 до 50 кілограмів. При цьому хоч нутрощі іранських БПЛА дуже прості, однак ефективні. З усього найціннішою є CRPA-антена, яка повинна протистояти засобам радіоелектронної боротьби.

Обхід санкцій

Також "розтин" іранських БПЛА показав фахівцям, що більшість комплектуючих безпілотників таки виготовлена західними країнами, які б через санкції не мали потрапити до Ірану. Зокрема, є деталі з США та Канади. У розвідці пояснили, як це стало можливим.

Більшість із них це в нас комплектуючі іноземного виробництва. А саме це: Японія, Китай, США,

– розповів представник розвідки.

Більшість таких електронних комплектуючих українські розвідники передадуть закордонним партнерам, щоб вони могли через санкції обмежити їхнє ввезення до Ірану.

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