Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він нагадав про дані британської розвідки, де повідомили, що Росія, ймовірно, налагодила регулярне постачання невеликих партій дронів-камікадзе Shahed-136 з Ірану.

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У них нібито вже налагоджене постачання Shahed-136 з Ірану до Росії. Тому можна очікувати, що кількість таких нальотів збільшиться. Саме "Шахідів",

– зазначив Гетьман.

Ракет в окупантів не так багато

Як наголосив Гетьман, в російських окупантів залишилася невелика кількість високоточних ракет, якщо порівнювати із запасами до повномасштабного вторгнення. Однак не варто прогнозувати, скільки ще може бути масованих ударів. Потрібно просто розуміти, що вони будуть.

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Крім того, в окупантів ще досить багато ракет С-300; "Точка-У", плануючих бомб тощо. Але позитив певний все одно є.

Єдиний плюс – щодо ракет, які можуть долетіти до території всередині країни, яка далеко від лінії зіткнення чи кордонів. Таких ракет мало. Тому атаки будуть не такими частими, як були,

– зазначив Гетьман.

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