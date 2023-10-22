Россия производит ударные дроны с двигателями, купленными на AliExpress, – Игнат

Россия производит ударные дроны для атаки против Украины из материалов, которые покупает в китайском интернет-магазине AliExpress. Несмотря на то, что детали куплены таким образом, дроны представляют серьезную опасность.

Ночью 22 октября российские военные выпустили по Украине два беспилотника неустановленного типа. Об этих дронах в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Россияне собирают дроны из простых материалов

По словам Игната, уже есть обломки и остатки двух неустановленных дронов, которыми Россия атаковала Украину ночью 22 октября с северного направления.

Наличие обломков дронов позволяет специалистам понять, из чего россияне собирают эти дроны. Как рассказал Игнат, у российских дронов есть двигатели, купленные на AliExpress.

Фактически там с AliExpress куплены двигатели и таким образом противник будет их применить,

– сказал спикер.

Он подчеркнул, что это уже не первый раз, когда россияне складывают дроны из простых материалов и направляют БПЛА в направлении Украины.

"Это БПЛА, как ни крути, ударного типа. Несколько килограммов взрывчатки несет, поэтому представляет опасность", – отметил он.

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