Россия производит ударные дроны с двигателями, купленными на AliExpress, – Игнат
Россия производит ударные дроны для атаки против Украины из материалов, которые покупает в китайском интернет-магазине AliExpress. Несмотря на то, что детали куплены таким образом, дроны представляют серьезную опасность.
Ночью 22 октября российские военные выпустили по Украине два беспилотника неустановленного типа. Об этих дронах в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.
Смотрите также Запускали ракету из оккупированного Запорожья: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки
Россияне собирают дроны из простых материалов
По словам Игната, уже есть обломки и остатки двух неустановленных дронов, которыми Россия атаковала Украину ночью 22 октября с северного направления.
Наличие обломков дронов позволяет специалистам понять, из чего россияне собирают эти дроны. Как рассказал Игнат, у российских дронов есть двигатели, купленные на AliExpress.
Фактически там с AliExpress куплены двигатели и таким образом противник будет их применить,
– сказал спикер.
Он подчеркнул, что это уже не первый раз, когда россияне складывают дроны из простых материалов и направляют БПЛА в направлении Украины.
"Это БПЛА, как ни крути, ударного типа. Несколько килограммов взрывчатки несет, поэтому представляет опасность", – отметил он.
Как Россия ищет "гражданские" детали к ракетам и дронам
- С 2014 года из-за военной агрессии против Украины Россия находится под санкциями стран Запада. В 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Евросоюз, США и многие страны расширили санкции.
- Поэтому россиянам стало сложнее производить оружие, однако режим диктатора Путина обходит санкции, в частности, благодаря таким странам как Иран, Китай и другие.
- Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказывал, что в своих крылатых ракетах типа Х-101 (воздушное базирование) и "Калибрах" (морское базирование) россияне используют унифицированные платы.
- По его словам, это не компоненты, которые предназначены для военной техники. То есть, россияне используют компоненты бытового характера, которые можно приобрести, например, на Aliexpress.
- Представители украинской разведки рассказывали, что дроны-камикадзе типа "Шахед", которые Иран поставляет России, состоят из западных деталей, несмотря на санкции. Речь идет о деталях из США, Китая и Японии.
- Также, как отметили в разведке, некоторые комплектующие к "Шахедам" можно найти даже в Aliexpress.
- В августе 2023 года в Украине компанию Alibaba, продолжающую работать с Россией, внесли в перечень международных спонсоров войны против нашей страны. Это касается платформы AliExpress, являющейся дочерней компанией Alibaba.