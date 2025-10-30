Росія масовано била по Прикарпаттю: у регіоні пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури

На світанку 30 жовтня росіяни масовано атакували Прикарпаття. Ворог вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури.

По російських цілях працювали Сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Які наслідки атаки на Прикарпаття?

За даними Онищук, внаслідок атаки два домогосподарства зазнали незначних ушкоджень. Також введено аварійні вимкнення світла. Усі відповідні служби залучені до ліквідації наслідків. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Закликаю всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. Ми живемо у складний час, але щодня доводимо, що сила українців – у єдності, мужності та взаємній підтримці,

– зазначила голова Івано-Франківської ОВА.

