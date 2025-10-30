Россия массированно била по Прикарпатью: в регионе поврежден объект критической инфраструктуры

На рассвете 30 октября россияне массированно атаковали Прикарпатье. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры.

По российским целям работали Силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.

Какие последствия атаки на Прикарпатье?

По данным Онищук, в результате атаки два домохозяйства получили незначительные повреждения. Также введены аварийные отключения света. Все соответствующие службы привлечены к ликвидации последствий. Информации о пострадавших пока не поступало.

Призываю всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. Мы живем в сложное время, но ежедневно доказываем, что сила украинцев – в единстве, мужестве и взаимной поддержке,

– отметила председатель Ивано-Франковской ОВА.

