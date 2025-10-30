Россия массированно била по Прикарпатью: в регионе поврежден объект критической инфраструктуры
- 30 октября россияне атаковали Прикарпатье, попав в объект критической инфраструктуры.
- В результате атаки два домохозяйства получили незначительные повреждения, введены аварийные отключения света.
На рассвете 30 октября россияне массированно атаковали Прикарпатье. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры.
По российским целям работали Силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.
Какие последствия атаки на Прикарпатье?
По данным Онищук, в результате атаки два домохозяйства получили незначительные повреждения. Также введены аварийные отключения света. Все соответствующие службы привлечены к ликвидации последствий. Информации о пострадавших пока не поступало.
Призываю всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. Мы живем в сложное время, но ежедневно доказываем, что сила украинцев – в единстве, мужестве и взаимной поддержке,
– отметила председатель Ивано-Франковской ОВА.
Массированная атака на Украину: коротко о главном
В ночь на 30 октября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. Страна-агрессор атаковала тепловые электростанции ДТЭК в разных регионах. Стоит заметить, что это уже третья массированная атака на тепловые электростанции компании за октябрь.
Вследствие этого во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления. Графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 19:00 – объемом от 1 очереди до 2 очередей. В эти же часы также действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что спасатели, ремонтные службы и энергетики перейдут к устранению последствий удара. Специалисты будут восстанавливать электроснабжение и оценивать убытки, как только это станет возможным.