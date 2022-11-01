Білоруси можуть помітити окупацію: для чого кадирівців перекинули в Білорусь

Росія "накачує" сусідню Білорусь своїми військами й вже навіть почала перекидати туди кадирівців. Для тікток військ це "невідома земля", тому важко уявити, що вони можуть там натворити.

Утім, для білорусів це врешті можливість побачити, що Росія окуповує їхню країну та використовує її для нападу на Україну. Таку думку 24 каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович.

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Лукашенко демонструє Путіну свою участь у війні

Він зазначив, що наразі перекидання кадирівців та літаків-носіїв комплексу "Кинджал" до Білорусі більше схоже на демонстрацію того, що країна бере участь у війні проти України. Ймовірно, режим самопроголошеного президента дозволив відповідну демонстрацію.

Все це робиться для того, щоб максимально відтягнути той момент, коли Лукашенка таки змусять віддати наказ щодо сухопутного вторгнення до України,

– пояснив військовий оглядач.

За його словами, самопроголошений президент Білорусі намагається за будь-яку ціну відтягнути цей момент. Крім того, попри всі ці демонстративні заходи, змін на українсько-білоруському кордоні не відбувається.

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Росія могла перекинути до Білорусі партію "Кинджалів"

У розвідці Великої Британії заявили, що країна-агресорка могла перекинути на територію республіки партію ракет "Кинджал". Так, зображення показали, що два літаки-перехоплювачі МіГ-31К були припарковані на білоруському аеродромі Мачулищі 17 жовтня. Поряд з ними у захисному земляному насипі зберігався великий контейнер.

Цілком ймовірно, що контейнер пов'язаний з балістичною ракетою повітряного базування AS-24 KILLJOY ("Кинджал" – 24 канал), великогабаритним боєприпасом, для перевезення якого адаптований варіант МіГ-31К,

– заявили у британській розвідці.

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