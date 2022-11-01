Белорусы могут заметить оккупацию: для чего кадыровцев перебросили в Беларусь

Россия "накачивает" соседнюю Беларусь своими войсками и даже начала перебрасывать туда кадыровцев. Для тикток войск это "неизвестная земля", поэтому трудно представить, что они могут там натворить.

Впрочем, для белорусов это, наконец, возможность увидеть, что Россия оккупирует их страну и использует ее для нападения на Украину. Такое мнение 24 каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович.

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Лукашенко демонстрирует Путину свое участие в войне

Он отметил, что в настоящее время переброс кадыровцев и самолетов-носителей комплекса "Кинжал" в Беларусь больше похоже на демонстрацию того, что страна участвует в войне против Украины. Вероятно, режим самопровозглашенного президента разрешил демонстрацию.

Все это делается для того, чтобы максимально оттянуть тот момент, когда Лукашенко заставят отдать приказ относительно сухопутного вторжения в Украину,

– объяснил военный обозреватель.

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси пытается любой ценой оттянуть этот момент. Кроме того, несмотря на все эти демонстративные мероприятия, изменений на украинско-белорусской границе не происходит.

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Россия могла перебросить в Беларусь партию "Кинжалов"

В разведке Великобритании заявили, что страна-агрессор могла перебросить на территорию республики партию ракет "Кинжал". Так, изображения показали, что два самолета-перехватчика МиГ-31К были припаркованы на белорусском аэродроме Мачулищи 17 октября. Рядом с ними в защитной земляной насыпи хранился большой контейнер.

По всей вероятности, контейнер связан с баллистической ракетой воздушного базирования AS-24 KILLJOY ("Кинжал" – 24 канал), крупногабаритным боеприпасом, для перевозки которого адаптирован вариант МиГ-31К,

– заявили в британской разведке.

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