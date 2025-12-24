У ГУР попередили про нарощування росіянами дронового потенціалу: що це означає для України

Росія станом на зараз має значний дроновий потенціал і продовжує нарощувати кількість своїх повітряних цілей. Для України це є додатковим стимулом розвивати власне виробництво та посилювати ППО.

Відповідну інформацію розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

Дивіться також Летіло понад 100 дронів, під ударом – критична інфраструктура: наслідки нічного терору України

Що сказали у ГУР про ворожі запаси?

Вадим Скібіцький, відповідаючи на запитання стосовно нещодавньої масованої атаки, зазначив, що у ворога є великий дроновий потенціал, росіяни нарощують виробництво БпЛА, хибних цілей і розвідувальних апаратів.

Для нас це поштовх, щоб посилювати наші системи протиповітряної оборони, щоб розвивати наші антидрони. І в будь-якому разі наш супротив, війна проти агресора, показала, що ми здатні розвиватися, ми здатні швидко розвивати ті всі нові сили й засоби протидії, які сьогодні є передовими в усьому світі,

– додав він.

Нагадаємо, керівник Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що росіяни накопичили орієнтовно 2 тисячі БпЛА, близько 1,4 тисячі з яких, ймовірно, є "Шахедами", і це навіть без урахування резерву.

Що відомо про попередню масовану атаку?