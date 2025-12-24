Укр Рус
24 грудня, 15:01
3

У ГУР попередили про нарощування росіянами дронового потенціалу: що це означає для України

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Росія має значний дроновий потенціал і продовжує нарощувати кількість своїх повітряних цілей.
  • Це стимулює Україну посилювати власну протиповітряну оборону та виробництво безпілотників.

Росія станом на зараз має значний дроновий потенціал і продовжує нарощувати кількість своїх повітряних цілей. Для України це є додатковим стимулом розвивати власне виробництво та посилювати ППО.

Відповідну інформацію розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

Що сказали у ГУР про ворожі запаси?

Вадим Скібіцький, відповідаючи на запитання стосовно нещодавньої масованої атаки, зазначив, що у ворога є великий дроновий потенціал, росіяни нарощують виробництво БпЛА, хибних цілей і розвідувальних апаратів.

Для нас це поштовх, щоб посилювати наші системи протиповітряної оборони, щоб розвивати наші антидрони. І в будь-якому разі наш супротив, війна проти агресора, показала, що ми здатні розвиватися, ми здатні швидко розвивати ті всі нові сили й засоби протидії, які сьогодні є передовими в усьому світі, 
– додав він.

Нагадаємо, керівник Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що росіяни накопичили орієнтовно 2 тисячі БпЛА, близько 1,4 тисячі з яких, ймовірно, є "Шахедами", і це навіть без урахування резерву.

Що відомо про попередню масовану атаку?

  • Російська атака на енергетику вночі та зранку 23 грудня призвела до майже повного знеструмлення споживачів у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях. В різних регіонах триває ліквідація наслідків.

  • Для цієї атаки росіяни запустили 635 ударних безпілотників, близько 400 з них – "Шахеди", 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", а також 35 крилатих ракет типів Х-101, "Іскандер-К". На жаль, були влучання.

  • До слова, звечора перед атакою Володимир Зеленський попередив, що саме у святкові дні, перед Різдвом, ворог може завдати масованого удару по Україні. Він мав ставку про підготовку ворога до цього.