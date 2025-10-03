Військове командування Росії намагається досягти хоча б якихось успіхів на полі бою до зими, щоб відзвітувати про це Володимиру Путіну. Для цього окупанти використовують шалені ресурси, однак суттєвих результатів все ж немає.

Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш, зазначивши, що на лінії оборони, де працює 4-та бригада оперативного призначення "Рубіж", ситуація досить напружена. Противник постійно намагається штурмувати.

"Росіяни щоразу проводять ротації підрозділів, адже вони "стараються" практично до нуля. Росіяни кожного разу приводять нових військових. Новоприбулі починають скаржитись на те, що вони вмирають у великих кількостях", – сказав він.

Як росіянам вдається постійно наступати?

Андрій Отченаш зауважив, що на кожного українського військового припадає приблизно 12 росіян. Нашим захисникам дійсно дуже важко тримати оборону. Противник намагається здобути тактичні успіхи, але у порівнянні із тим, скільки людей втрачає Росія – це мізерні здобутки.

Звісно, вони атакують досить потужно, адже попереду зима. Їм потрібно якомога більше відібрати територій, щоб можна було щось показати своїй владі,

– зазначив він.

Диктатор неодноразово говорив, що Росія захопить Донецьку область то до кінця літа, то до кінця осені, однак видно, що це лише його фантазії.

Така впевненість у Кремлі, ймовірно, пов'язана із тим, що російські генерали показують Путіну карти, яких не існує, із начебто захопленими українськими територіями, які насправді досі під контролем України.

Які втрати росіян на фронті?

Є інформація, що втрати росіян серед піхоти за вересень 2025 року зросли майже на 30%. Це, за словами військового, вказує на те, що якість російських угруповань доволі низька, попри їхню чисельність.

Росіяни тепер посилають більше піхоти, ніж це було раніше. Їхні штурмові дії зараз дуже активні. Це теж є однією з причин. Також противник майже не використовує техніку, бо це не ефективно, адже її постійно знищуватимуть безпілотники (України – 24 Канал),

– підкреслив він.

За один місяць бригада "Рубіж" знищила понад 500 російських військових, поранених було ще більше.

Там втрати просто колосальні. Навіть важко уявити, що за один місяць "стирається" весь батальйон. І це тільки на напрямку, який тримає наша бригада,

– додав Андрій Отченаш.

Він наголосив, що втрати росіян по всій лінії зіткнення зараз надзвичайно великі.

Яка ситуація на полі бою?