Военное командование России пытается достичь хотя бы каких-то успехов на поле боя до зимы, чтобы отчитаться об этом Владимиру Путину. Для этого оккупанты используют огромные ресурсы, однако существенных результатов все же нет.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш, отметив, что на линии обороны, где работает 4-я бригада оперативного назначения "Рубеж", ситуация достаточно напряженная. Противник постоянно пытается штурмовать.

Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

"Россияне каждый раз проводят ротации подразделений, ведь они "стараются" практически до нуля. Россияне каждый раз приводят новых военных. Новоприбывшие начинают жаловаться на то, что они умирают в больших количествах", – сказал он.

Как россиянам удается постоянно наступать?

Андрей Отченаш заметил, что на каждого украинского военного приходится примерно 12 россиян. Нашим защитникам действительно очень трудно держать оборону. Противник пытается получить тактические успехи, но по сравнению с тем, сколько людей теряет Россия – это мизерные достижения.

Конечно, они атакуют достаточно мощно, ведь впереди зима. Им нужно как можно больше отобрать территорий, чтобы можно было что-то показать своей власти,

– отметил он.

Диктатор неоднократно говорил, что Россия захватит Донецкую область то до конца лета, то до конца осени, однако видно, что это лишь его фантазии.

Обратите внимание! В бригаде "Рубеж" НГУ продолжается сбор на антишахедные дроны, которые эффективно противодействуют вражеским целям как на поле боя, так и в тылу, оберегая гражданское население. Призываем присоединиться по ссылке.

Такая уверенность в Кремле, вероятно, связана с тем, что российские генералы показывают Путину карты, которых не существует, с якобы захваченными украинскими территориями, которые на самом деле до сих пор под контролем Украины.

Какие потери россиян на фронте?

Есть информация, что потери россиян среди пехоты за сентябрь 2025 года выросли почти на 30%. Это, по словам военного, указывает на то, что качество российских группировок довольно низкое, несмотря на их численность.

Россияне теперь посылают больше пехоты, чем это было раньше. Их штурмовые действия сейчас очень активны. Это тоже является одной из причин. Также противник почти не использует технику, потому что это не эффективно, ведь ее постоянно будут уничтожать беспилотники (Украины – 24 Канал),

– подчеркнул он.

За один месяц бригада "Рубеж" уничтожила более 500 российских военных, раненых было еще больше.

Там потери просто колоссальные. Даже трудно представить, что за один месяц "стирается" весь батальон. И это только на направлении, который держит наша бригада,

– добавил Андрей Отченаш.

Он отметил, что потери россиян по всей линии соприкосновения сейчас чрезвычайно велики.

Какова ситуация на поле боя?