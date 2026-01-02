Укр Рус
2 січня, 18:33
Оновлено - 18:46, 2 січня

Військовий оглядач розповів, як ЗСУ двічі серйозно "взули" армію РФ у 2025 році

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • У 2025 році ЗСУ двічі успішно оточили та відрізали російські війська, чого противник не зміг зробити протягом війни.
  • Попри обмежені ресурси, українські сили продемонстрували ефективність в організації операцій, на відміну від російських стратегічних провалів.

Росіянам у 2025 році вдалося окупувати 0,72% від усієї території України. Порівняно з попередніми роками війни, минулий був насправді складним. Проте оцінювати цей результат можна з кількох боків..

Військовий оглядач Іван Тимочко у розмові з 24 Каналом наголосив, що кожен для себе має вирішувати, як оцінювати ці російські просування. Водночас українським військовим вдалося у 2025 році нейтралізувати наступи ворога. 

Чи мала Росія територіальні досягнення у 2025 році?

Тимочко наголосив, що у військовому вимірі, враховуючи ресурс, який росіяни залучили, це є стратегічним провалом. 

Але якщо розглядати у людському і державницькому вимірі, це – наша територія, наші люди, громадяни, які на цих територіях жили, і це зруйноване майно на мільярди доларів, 
– пояснив військовий експерт. 

Важливо також не забувати, на його думку, що ворог планує перетворити у руїну всю територію України з її мільйонами населення, з сотнями тисяч квадратних кілометрів землі та з тисячами великих і малих населених пунктів. 

Водночас маємо розуміти, що боремося з ворогом насправді дуже ефективно. У 2025 році змогли оточувати, відрізати російські війська. Такого за цю війну не зміг зробити противник, 
– зауважив він. 

Він, за словами Тимочко, заходив на нашу територію, проривався, але свій задум – розрізати українські війська на частини, оточити їх і створити так звані "котли" – реалізувати окупантам жодного разу не вдалося. 

"Проте українським силам за 2025 рік це вдалося двічі. Так, нам доводилося відступати, але при цьому ми відрізали війська противника, брали у кільце, і ворог ні разу не зумів прорвати це кільце", – підкреслив він.

Зверніть увагу! За інформацією аналітичного проєкту DeepState, Росія у 2025 році окупувала понад 4 336 квадратних кілометрів української  землі. Це приблизно 0,72% від всієї території України. Загалом з 1 січня 2023 по 1 січня 2026 року "приріст окупованої території склав 7463 квадратних кілометри або ж 1,23% від усієї території". У порівнянні з попередніми роками, 2025-й був дійсно складним для Сил оборони України.

Україна, як зауважив військовий експерт, вміє організовувати такі операції, і це дуже значимо з урахуванням того обмеженого ресурсу в обладнанні наших військ, які ми маємо порівняно з Росією. 

Звичайно, путінська пропаганда намагається приховати цей програш стратегічних задумів та подати окупацію невеличкого українського населеного пункту як грандіозний успіх. Росіяни намагатимуться нав'язати українцям відчуття того, що ми програємо і неспроможні захищатися, 
– пояснив Іван Тимочко. 

Ворожа армія, за його словами, також намагатиметься вбивати наше цивільне населення, але робитиме це від злості та неспроможності Путіна та його вищих військово-політичних еліт реалізувати власні задуми.

Росію, як наголосив Тимочко, чекають такі ж бунти, які зараз відбуваються в Ірані. Це приклад того, коли на державу, яка замахується на чужу або погрожує їй знищенням та немає сил, спроможностей і вміння це зробити, так чи інакше сама з'їдає себе зсередини. 

Яка ситуація на фронті?

  • Начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко зазначив, що на Покровському напрямку росіяни продовжують тактику інфільтрації малими піхотними групами. Також за останній час суттєво збільшилася кількість техніки, яку ворог застосовує.

  • Також останнім часом на Куп'янському напрямку противник атакував в районі Дігтярного, Амбарного, Довгенького, Дворічанського та Обухівки. Окупанти просувалися на схід від Куп'янська поблизу Піщаного. Водночас українські сили контратакували біля самого Куп'янська.

  • Раніше росіяни продовжили наступальні операції у Запорізькій області, але не досягли підтвердженого прогресу. Ворог атакував поблизу Оріхова, а саме біля Білогір'я, Щербаків, Приморського, Степового, у напрямку Павлівки та Новояковлівки.