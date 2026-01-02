Військовий оглядач Іван Тимочко у розмові з 24 Каналом наголосив, що кожен для себе має вирішувати, як оцінювати ці російські просування. Водночас українським військовим вдалося у 2025 році нейтралізувати наступи ворога.
До теми Битва за Куп'янськ і Покровськ, втрата Сіверська і Курахового: як змінилася лінія фронту у 2025 і яким буде 2026 на полі бою
Чи мала Росія територіальні досягнення у 2025 році?
Тимочко наголосив, що у військовому вимірі, враховуючи ресурс, який росіяни залучили, це є стратегічним провалом.
Але якщо розглядати у людському і державницькому вимірі, це – наша територія, наші люди, громадяни, які на цих територіях жили, і це зруйноване майно на мільярди доларів,
– пояснив військовий експерт.
Важливо також не забувати, на його думку, що ворог планує перетворити у руїну всю територію України з її мільйонами населення, з сотнями тисяч квадратних кілометрів землі та з тисячами великих і малих населених пунктів.
Водночас маємо розуміти, що боремося з ворогом насправді дуже ефективно. У 2025 році змогли оточувати, відрізати російські війська. Такого за цю війну не зміг зробити противник,
– зауважив він.
Він, за словами Тимочко, заходив на нашу територію, проривався, але свій задум – розрізати українські війська на частини, оточити їх і створити так звані "котли" – реалізувати окупантам жодного разу не вдалося.
"Проте українським силам за 2025 рік це вдалося двічі. Так, нам доводилося відступати, але при цьому ми відрізали війська противника, брали у кільце, і ворог ні разу не зумів прорвати це кільце", – підкреслив він.
Зверніть увагу! За інформацією аналітичного проєкту DeepState, Росія у 2025 році окупувала понад 4 336 квадратних кілометрів української землі. Це приблизно 0,72% від всієї території України. Загалом з 1 січня 2023 по 1 січня 2026 року "приріст окупованої території склав 7463 квадратних кілометри або ж 1,23% від усієї території". У порівнянні з попередніми роками, 2025-й був дійсно складним для Сил оборони України.
Україна, як зауважив військовий експерт, вміє організовувати такі операції, і це дуже значимо з урахуванням того обмеженого ресурсу в обладнанні наших військ, які ми маємо порівняно з Росією.
Звичайно, путінська пропаганда намагається приховати цей програш стратегічних задумів та подати окупацію невеличкого українського населеного пункту як грандіозний успіх. Росіяни намагатимуться нав'язати українцям відчуття того, що ми програємо і неспроможні захищатися,
– пояснив Іван Тимочко.
Ворожа армія, за його словами, також намагатиметься вбивати наше цивільне населення, але робитиме це від злості та неспроможності Путіна та його вищих військово-політичних еліт реалізувати власні задуми.
Росію, як наголосив Тимочко, чекають такі ж бунти, які зараз відбуваються в Ірані. Це приклад того, коли на державу, яка замахується на чужу або погрожує їй знищенням та немає сил, спроможностей і вміння це зробити, так чи інакше сама з'їдає себе зсередини.
Яка ситуація на фронті?
Начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко зазначив, що на Покровському напрямку росіяни продовжують тактику інфільтрації малими піхотними групами. Також за останній час суттєво збільшилася кількість техніки, яку ворог застосовує.
Також останнім часом на Куп'янському напрямку противник атакував в районі Дігтярного, Амбарного, Довгенького, Дворічанського та Обухівки. Окупанти просувалися на схід від Куп'янська поблизу Піщаного. Водночас українські сили контратакували біля самого Куп'янська.
Раніше росіяни продовжили наступальні операції у Запорізькій області, але не досягли підтвердженого прогресу. Ворог атакував поблизу Оріхова, а саме біля Білогір'я, Щербаків, Приморського, Степового, у напрямку Павлівки та Новояковлівки.