Военный обозреватель Иван Тимочко в разговоре с 24 Каналом отметил, что каждый для себя должен решать, как оценивать эти российские продвижения. Однако украинским военным удалось в 2025 году нейтрализовать наступления врага.
К теме Битва за Купянск и Покровск, потеря Северска и Курахово: как изменилась линия фронта в 2025 и каким будет 2026 на поле боя
Имела ли Россия территориальные достижения в 2025 году?
Тимочко отметил, что в военном измерении, учитывая ресурс, который россияне привлекли, это является стратегическим провалом.
Но если рассматривать в человеческом и государственном измерении, это – наша территория, наши люди, граждане, которые на этих территориях жили украинцы, и это разрушенное имущество на миллиарды долларов,
– пояснил военный эксперт.
Важно также не забывать, по его мнению, что враг планирует превратить в руины всю территорию Украины с ее миллионами населения, с сотнями тысяч квадратных километров земли и с тысячами больших и малых населенных пунктов.
В то же время мы должны понимать, что боремся с врагом на самом деле очень эффективно. В 2025 году смогли окружить, отрезать российские войска. Такого за эту войну не смог сделать противник,
– отметил он.
Он, по словам Тимочко, заходил на нашу территорию, прорывался, но свой замысел – разрезать украинские войска на части, окружить их и создать так называемые "котлы" – реализовать оккупантам так ни разу не удалось.
"Однако украинским силам за 2025 год это удалось дважды. Да, нам приходилось отступать, но при этом мы отрезали войска противника, брали в кольцо, и враг ни разу не сумел прорвать это кольцо", – подчеркнул он.
Обратите внимание! По информации аналитического проекта DeepState, Россия в 2025 году оккупировала более 4 336 квадратных километров украинской земли. Это примерно 0,72% от всей территории Украины. Всего с 1 января 2023 по 1 января 2026 года "прирост оккупированной территории составил 7463 квадратных километра или 1,23% от всей территории". По сравнению с предыдущими годами, 2025-й был действительно сложным для Сил обороны Украины.
Украина как заметил военный эксперт, умеет организовывать такие операции, и это очень значимо с учетом того ограниченного ресурса в оборудовании наших войск, которые мы имеем по сравнению с Россией.
Конечно, путинская пропаганда пытается скрыть этот проигрыш стратегических замыслов и подать оккупацию небольшого украинского населенного пункта как грандиозный успех. Россияне будут пытаться навязать украинцам ощущение того, что мы проигрываем и не можем защищаться,
– объяснил Иван Тимочко.
Вражеская армия, по его словам, также будет пытаться убивать наше гражданское население, но делать это от злости и неспособности Путина и его высших военно-политических элит реализовать собственные замыслы.
Россию, как отметил Тимочко, ждут такие же бунты, которые сейчас происходят в Иране. Это пример того, когда на государство, которое замахивается на чужое или угрожает ему уничтожением и нет сил, возможностей и умения это сделать, так или иначе само съедает себя изнутри.
Какая ситуация на фронте?
Начальник разведки зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко отметил, что на Покровском направлении россияне продолжают тактику инфильтрации малыми пехотными группами. Также за последнее время существенно увеличилось количество техники, которую враг применяет.
Также в последнее время на Купянском направлении противник атаковал в районе Дегтярного, Амбарного, Довгенького, Двуречанского и Обуховки. Оккупанты продвигались на восток от Купянска вблизи Песчаного. В то же время украинские силы контратаковали у самого Купянска.
Ранее россияне продолжили наступательные операции в Запорожской области, но не достигли подтвержденного прогресса. Враг атаковал вблизи Орехова, а именно у Белогорья, Щербаков, Приморского, Степного, в направлении Павловки и Новояковлевки.