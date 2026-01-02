Военный обозреватель рассказал, как ВСУ дважды серьезно "обули" армию РФ в 2025 году

Россиянам в 2025 году удалось оккупировать 0,72% от всей территории Украины. По сравнению с предыдущими годами войны, прошлый был на самом деле сложным. Однако оценивать этот результат можно с нескольких сторон.

Военный обозреватель Иван Тимочко в разговоре с 24 Каналом отметил, что каждый для себя должен решать, как оценивать эти российские продвижения. Однако украинским военным удалось в 2025 году нейтрализовать наступления врага.

Имела ли Россия территориальные достижения в 2025 году?

Тимочко отметил, что в военном измерении, учитывая ресурс, который россияне привлекли, это является стратегическим провалом.

Но если рассматривать в человеческом и государственном измерении, это – наша территория, наши люди, граждане, которые на этих территориях жили украинцы, и это разрушенное имущество на миллиарды долларов,

– пояснил военный эксперт.

Важно также не забывать, по его мнению, что враг планирует превратить в руины всю территорию Украины с ее миллионами населения, с сотнями тысяч квадратных километров земли и с тысячами больших и малых населенных пунктов.

В то же время мы должны понимать, что боремся с врагом на самом деле очень эффективно. В 2025 году смогли окружить, отрезать российские войска. Такого за эту войну не смог сделать противник,

– отметил он.

Он, по словам Тимочко, заходил на нашу территорию, прорывался, но свой замысел – разрезать украинские войска на части, окружить их и создать так называемые "котлы" – реализовать оккупантам так ни разу не удалось.

"Однако украинским силам за 2025 год это удалось дважды. Да, нам приходилось отступать, но при этом мы отрезали войска противника, брали в кольцо, и враг ни разу не сумел прорвать это кольцо", – подчеркнул он.

Обратите внимание! По информации аналитического проекта DeepState, Россия в 2025 году оккупировала более 4 336 квадратных километров украинской земли. Это примерно 0,72% от всей территории Украины. Всего с 1 января 2023 по 1 января 2026 года "прирост оккупированной территории составил 7463 квадратных километра или 1,23% от всей территории". По сравнению с предыдущими годами, 2025-й был действительно сложным для Сил обороны Украины.

Украина как заметил военный эксперт, умеет организовывать такие операции, и это очень значимо с учетом того ограниченного ресурса в оборудовании наших войск, которые мы имеем по сравнению с Россией.

Конечно, путинская пропаганда пытается скрыть этот проигрыш стратегических замыслов и подать оккупацию небольшого украинского населенного пункта как грандиозный успех. Россияне будут пытаться навязать украинцам ощущение того, что мы проигрываем и не можем защищаться,

– объяснил Иван Тимочко.

Вражеская армия, по его словам, также будет пытаться убивать наше гражданское население, но делать это от злости и неспособности Путина и его высших военно-политических элит реализовать собственные замыслы.

Россию, как отметил Тимочко, ждут такие же бунты, которые сейчас происходят в Иране. Это пример того, когда на государство, которое замахивается на чужое или угрожает ему уничтожением и нет сил, возможностей и умения это сделать, так или иначе само съедает себя изнутри.

Какая ситуация на фронте?