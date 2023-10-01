Росія готується до "багатьох років війни": у британській розвідці навели докази

Повномасштабна війна Росії з Україною триває вже більше півтора року. У Британії зазначають, що у планах країни-агресорки – довготривалий конфлікт.

Про це, зокрема, свідчить намір Кремля збільшити оборонний бюджет країни у 2024 році майже на 70%.

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Війна на виснаження

У британській розвідці, посилаючись на документи з мінфінансів Росії, повідомляють, що у новому році Путін прагне 30% загальних витрат бюджету пустити на війну. Оборонний бюджет країни-терористки становитиме 10,8 трильйона рублів. Аналітики зазначають, що Росії, ймовірно, вдасться підтримувати такі витрати на оборону протягом 2024 року, однак лише за рахунок економіки в цілому.

Втім, вже зараз можна сказати, що фінансовий розмах агресорки говорить про її підготовку до багатьох років війни в Україні.

Звідки Росія братиме гроші

Раніше у ЗМІ вже писали про намір Кремля у кілька разів збільшити витрати на війну. Тоді ж журналісти припустили, звідки він планує брати кошти для їх покриття.

Так, російський уряд прогнозує надходження до бюджету у 2024 році понад 35 трильйона рублів, що на 22 відсотки більше, ніж у 2023 році. Крім того, він розраховує на збільшення прибутків від нафти і газу. У Кремлі вірять, що ті зростуть майже на чверть – до 11,5 трильйона рублів.

У наступному році країна-агресорка хоче завершити із продажем бізнес-активів іноземних компаній, які вийшли з її ринку. У 2023 році уряд отримає 114,5 мільярда рублів від цього продажу і 2,1 мільярда рублів у 2024 році.

Шойгу назвав рік завершення бойових дій

За словами міністра оборони Росії Сергєя Шойгу, повномасштабна війна в Україна начебто триватиме мінімум до 2025 року. Посадовець цинічно зазначив, що, мовляв, саме тоді Кремлю нібито вдасться досягти "намічених цілей".

Політтехнолог Аббас Галлямов вважає, що ці слова Шойгу означають провал Кремля у внутрішній політиці. Адже на них доволі гнівно відреагував російський електорат. Водночас, ця заява була зроблена і для Заходу, і для України – росіяни хотіли показати, що, мовляв, вони готові воювати довго. За їхніми розрахунками, це має змусити Захід тиснути на Україну у питанні щодо початку переговорів.