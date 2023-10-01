Мовиться про корупцію серед російського командування та абсолютну впевненість Путіна у рішенні розпочати повномасштабне вторгнення. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиціонер, блогер, юрист Марк Фейгін.
До теми Росіяни за 2 тижні до вторгнення провели "цікаву нараду", – Буданов розкрив деталі цієї зустрічі
Деякі генерали розуміли, що буде
Марк Фейгін вважає, що деякі генерали прекрасно розуміли, що російському війську не вдасться захопити Україну, адже українці ніколи не зрадять свою державу та не будуть радісно зустрічати загарбників. Зокрема, це розумів і керівник п'ятої служби федеральної служби безпеки Сєргєй Бєсєда, якого арештували після військових невдач в Україні.
Є дві причини, чому ці генерали не намагались пояснити кремлівському диктатору усі ризики для Росії:
- Військове командування Росії освоювало величезні кошти;
- Повна впевненість Путіна, якого було неможливо переконати.
Так, є роль корупціонерів. Але навряд чи вони могли змінити вектор, зупинити війну. Була впевненість вищого керівництва, Путіна та його найближчого оточення, що вони точно досягнуть результатів,
– зауважив опозиціонер.
Фейгін про нараду у Кремлі за два тижні до 24 лютого: дивіться відео
За 2 тижні до вторгнення у Кремлі провели нараду
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що за два тижні перед початком повномасштабного вторгнення росіяни провели нараду з доволі "цікавим" змістом.
- У Кремлі вірили, що український Харків чекає на "визволителів", а отже не буде опиратися вторгненню в Україну, і окупанти зможуть "швидко захопити місто" без спротиву. Однак за два тижні до вторгнення серед військово-політичного керівництва Росії почали поширюватися сумніви щодо можливості такого сценарію подій.
- За два тижні до 24 лютого відбулась нарада, на якій почали дискусію, чи все готове до повномасштабного вторгнення в Україну. Була певна невпевненість, що там чекають російських вояків. На цій нараді також порушували питання грошей, які виділили на війну проти України. За словами начальника розвідки, ці кошти розграбували російські військові.
- Водночас Буданов зауважив, що на наступній нараді вже перед самим вторгненням в Україну все військово-політичне керівництво Росії стверджувало, що армія готова і "треба заходити".
- Зауважимо, що Кирило Буданов також пригадав, що окупанти не планували знищувати український Харків, натомість прагнули туди зайти урочистим маршем. За словами начальника розвідки, окупанти не сподівалися на спротив місцевих.