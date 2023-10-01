Речь идет о коррупции среди российского командования и абсолютной уверенности Путина в решении начать полномасштабное вторжение. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционер, блоггер, юрист Марк Фейгин.
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Некоторые генералы понимали, что будет
Марк Фейгин считает, что некоторые генералы прекрасно понимали, что российским войскам не удастся захватить Украину, ведь украинцы никогда не предадут свое государство и не будут радостно встречать захватчиков. В частности, это понимал и руководитель пятой службы федеральной службы безопасности Сергей Беседа, арестованный после военных неудач в Украине.
Есть две причины, почему эти генералы не пытались объяснить кремлевскому диктатору все риски для России:
- Военное командование России осваивало огромные средства;
- Полная уверенность Путина, которого невозможно было убедить.
Да, есть роль коррупционеров. Но вряд ли они могли сменить вектор, остановить войну. Была уверенность высшего руководства, Путина и его ближайшего окружения, что они точно добьются результатов,
– заметил оппозиционер.
Фейгин о совещании в Кремле за две недели до 24 февраля: смотрите видео
За 2 недели до вторжения в Кремле провели совещание
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что через две недели перед началом полномасштабного вторжения россияне провели совещание с довольно "интересным" содержанием.
- В Кремле верили, что украинский Харьков ждет "освободителей", а значит, не будет противиться вторжению в Украину, и оккупанты смогут "скоро захватить город" без сопротивления. Однако за две недели до вторжения среди военно-политического руководства России начали распространяться сомнения в возможности такого сценария событий.
- За две недели до 24 февраля состоялось совещание, на котором начали дискуссию, готово ли все к полномасштабному вторжению в Украину. Была определенная неуверенность в том, что там ждут российских воинов. На этом совещании также поднимались вопросы денег, которые выделили на войну против Украины. По словам начальника разведки, эти средства разграбили российские военные.
- В то же время Буданов отметил, что на следующем совещании перед самым вторжением в Украину все военно-политическое руководство России утверждало, что армия готова и "надо заходить".
- Заметим, что Кирилл Буданов также вспомнил, что оккупанты не планировали уничтожать украинский Харьков, но стремились туда зайти торжественным маршем. По словам начальника разведки, оккупанты не надеялись на сопротивление местных.