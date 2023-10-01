Россия готовится к "многим годам войны": в британской разведке привели доказательства

Полномасштабная война России с Украиной длится уже больше полутора лет. В Британии отмечают, что в планах страны-агрессорки – продолжительный конфликт.

Об этом свидетельствует намерение Кремля увеличить оборонный бюджет страны в 2024 году почти на 70%.

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Война на истощение

В британской разведке, ссылаясь на документы минфинансов России, сообщают, что в новом году Путин стремится 30% общих расходов бюджета пустить на войну. Оборонный бюджет страны-террористки составит 10,8 триллиона рублей. Аналитики отмечают, что России, вероятно, удастся поддерживать такие расходы на оборону в течение 2024 года, однако только за счет экономики в целом.

Впрочем, уже сейчас можно сказать, что финансовый размах агрессорки говорит о ее подготовке ко многим годам войны в Украине.

Откуда Россия будет брать деньги

Раньше в СМИ уже писали о намерении Кремля в несколько раз увеличить расходы на войну. Тогда же журналисты допустили, откуда он планирует брать средства для их покрытия.

Так, российское правительство прогнозирует поступления в бюджет в 2024 году более 35 триллионов рублей, что на 22 процента больше, чем в 2023 году. Кроме того, он рассчитывает на увеличение доходов от нефти и газа. В Кремле верят, что они вырастут почти на четверть – до 11,5 триллиона рублей.

В следующем году страна-агрессорка хочет завершить с продажей бизнес-активов иностранных компаний, вышедших из ее рынка. В 2023 году правительство получит 114,5 млрд рублей от этой продажи и 2,1 млрд рублей в 2024 году.

Шойгу назвал год завершения боевых действий

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, полномасштабная война в Украине продлиться минимум до 2025 года. Чиновник цинично отметил, что, мол, именно тогда Кремлю якобы удастся достичь "намеченных целей".

Политтехнолог Аббас Галлямов считает, что эти слова Шойгу означают провал Кремля во внутренней политике. На них ведь довольно гневно отреагировал российский электорат. В то же время это заявление было сделано и для Запада, и для Украины – россияне хотели показать, что, мол, они готовы воевать долго. По их расчетам, это должно заставить Запад давить на Украину в вопросе о начале переговоров.