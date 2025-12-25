Путін затвердив рекордні витрати на війну у 2026 році, але є один несподіваний нюанс

Росіяни планують виділити на війну в Україні у наступному році величезні кошти. Проте впливатиме на спроможність Росії продовжувати вести бойові дії зовсім інший чинник.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, наголосивши, завдяки чому ворог насправді буде здатний фінансувати війну. Також він пояснив логіку санкційної політики США проти Росії.

Чи буде здатна Росія фінансувати війну у 2026 році?

Пендзин підкреслив, що попри планування Росією виділити у 2026 році 150 мільярдів доларів на війну, вона ще не має цих грошей.

Існує прогноз отримання росіянами доходів від нафтових надходжень. У російський бюджет ціна нафти закладена у 69 доларів за барель. При тому, що зараз у них стоїть ціна 55 доларів за барель. Готуючи бюджет, росіяни сформували достатньо великий дефіцит, який буде нарощуватися впродовж року,

– зауважив він.

Чим менші доходи росіяни будуть отримувати від експорту нафти, тим більший, за його словами, буде дефіцит, який потрібно буде чимось покривати.

З початку активної фази бойових дій єдиним джерелом цього покриття був Фонд національного добробуту. На початку війни він нараховував приблизно 11,5 трильйонів російських рублів (130 мільярдів доларів). Зараз у Фонді лишилося 2 трильйони рублів (27 мільярдів доларів). Це джерело фактично вичерпане,

– зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Це, за його словами, пояснення, чому у 2026 році росіяни вводять системне збільшення податкового тиску на бізнес та фізичних осіб. Забираються усі ковідні послаблення сплати єдиного соціального внеску та інших соціальних платежів з малого та середнього бізнесу. Міняється система оподаткування на спрощену систему. Все це призводить до того, що малий та середній бізнес буде платити у рази більше.

Варто знати. Уповноважений Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що через санкційні обмеження відбулось скорочення реальних надходжень до російського бюджету. Також стабільно знижуються нафтогазові доходи Росії – якщо в першому кварталі 2025-го було отримано понад 40 мільярдів доларів на експорті нафти, то у четвертому кварталі очікується прибуток не більше, ніж 26 – 27 мільярдів доларів.

В умовах коли триває велика прихована інфляція і є проблеми реалізації продукції через тотальне засилля китайських товарів на російському ринку, ситуація із роботою російського бізнесу, на його думку, в реальній дійсності є дуже складною.

"Тому наскільки Росія зможе реально продати нафти, настільки вона в реальній дійсності зможе фінансувати війну. Чим більше вдасться обмежити доходи Росії від нафтових доларів, тим менше вона витратить на бойові дії", – відзначив Олег Пендзин.

Як США вирішують економічні питання політичними методами?

У цьому сенсі, як зазначив він, інтереси України співпадають з інтересами США. Американці хочуть витиснути російську нафту зі світового ринку, або принаймні суттєво зменшити загальний обсяг її продажу. Це потрібно Сполученим Штатам, щоб на вільне місце зайшли американські нафтові компанії, які активно нарощують загальний рівень видобутку.

Пендзин додав, що у такий спосіб політичними методами США потроху підтягують під себе потужний сировинний ринок. Тому не просто так на провідні російські нафтові компанії були накладені такі потужні санкційні обмеження з боку Дональда Трампа.

Які економічні проблеми мають росіяни?