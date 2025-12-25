Путин утвердил рекордные расходы на войну в 2026 году, но есть один неожиданный нюанс

Россияне планируют выделить на войну в Украине в следующем году огромные средства. Однако влиять на способность России продолжать вести боевые действия будет совсем другой фактор.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, подчеркнув, благодаря чему враг на самом деле будет способен финансировать войну. Также он объяснил логику санкционной политики США против России.

Будет ли способна Россия финансировать войну в 2026 году?

Пендзин подчеркнул, что несмотря на планирование Россией выделить в 2026 году 150 миллиардов долларов на войну, она еще не имеет этих денег.

Существует прогноз получения россиянами доходов от нефтяных поступлений. В российский бюджет цена нефти заложена в 69 долларов за баррель. При том, что сейчас у них стоит цена 55 долларов за баррель. Готовя бюджет, россияне сформировали достаточно большой дефицит, который будет наращиваться в течение года,

– отметил он.

Чем меньше доходы россияне будут получать от экспорта нефти, тем больше, по его словам, будет дефицит, который нужно будет чем-то покрывать.

С начала активной фазы боевых действий единственным источником этого покрытия был Фонд национального благосостояния. В начале войны он насчитывал примерно 11,5 триллиона российских рублей (130 миллиардов долларов). Сейчас в Фонде осталось 2 триллиона рублей (27 миллиардов долларов). Этот источник фактически исчерпан,

– отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Это, по его словам, объяснение, почему в 2026 году россияне вводят системное увеличение налогового давления на бизнес и физических лиц. Забираются все ковидные послабления уплаты единого социального взноса и других социальных платежей с малого и среднего бизнеса. Меняется система налогообложения на упрощенную систему. Все это приводит к тому, что малый и средний бизнес будет платить в разы больше.

Стоит знать. Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что из-за санкционных ограничений произошло сокращение реальных поступлений в российский бюджет. Также стабильно снижаются нефтегазовые доходы России – если в первом квартале 2025-го было получено более 40 миллиардов долларов на экспорте нефти, то в четвертом квартале ожидается прибыль не более, чем 26 – 27 миллиардов долларов.

В условиях, когда продолжается большая скрытая инфляция и есть проблемы реализации продукции из-за тотального засилья китайских товаров на российском рынке, ситуация с работой российского бизнеса, по его мнению, в реальной действительности является очень сложной.

"Поэтому насколько Россия сможет реально продать нефти, настолько она в реальной действительности сможет финансировать войну. Чем больше удастся ограничить доходы России от нефтяных долларов, тем меньше она потратит на боевые действия", – отметил Олег Пендзин.

Как США решают экономические вопросы политическими методами?

В этом смысле, как отметил он, интересы Украины совпадают с интересами США. Американцы хотят вытеснить российскую нефть с мирового рынка, или по крайней мере существенно уменьшить общий объем ее продажи. Это нужно Соединенным Штатам, чтобы на свободное место зашли американские нефтяные компании, которые активно наращивают общий уровень добычи.

Пендзин добавил, что таким образом политическими методами США понемногу подтягивают под себя мощный сырьевой рынок. Поэтому не просто так на ведущие российские нефтяные компании были наложены такие мощные санкционные ограничения со стороны Дональда Трампа.

Какие экономические проблемы имеют россияне?