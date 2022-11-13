Росія повертає у школи військовий вишкіл: у розвідці Британії пояснили мотиви Кремля

Росія заявила про повернення вишколу в школи з вересня 2023 року. У Міноборони Британії пояснили, що Кремль повертається до програми радянських часів.

Відповідну інформацію британська розвідка повідомила 13 листопада в розвідувальному огляді. Там також пояснили, що це пов'язано з війною, яку почала Росія.

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У Британії пояснили, який вишкіл запроваджує Росія

Це повторення програми радянських часів, де учні проходили обов'язкову військову підготовку, – програму, яка закінчилася в 1993 році,

– повідомили в Міноборони Британії.

Там пояснили, що ця підготовка в радянський час включала дії в надзвичайних ситуаціях:

на випадок хімічної чи ядерної атаки;

надання першої допомоги;

а також досвід поводження та стрільбу з автоматів Калашникова.

Росія хотіла відновити підготовку ще у 2014 році

Російські чиновники спробували відродити цю підготовку у 2014 році після вторгнення Росії до Криму,

– повідомила розвідка Великої Британії.

За їхніми даними, до цих дій Росія вдавалась з надією, що ця ініціатива покращить якість призовників. Однак:

через 8 років мало що змінилося;

якість російських призовників залишається низькою, з низьким моральним духом і обмеженою підготовкою.

Натомість Росія наразі розробляє навчальну програму, яку завершить до кінця 2022 року. Після цього вона пройде процес затвердження.

У міноборони країни-агресора цинічно підтримують цей процес і вважають, що навчанню має приділитись не менше 140 годин протягом навчального року.

Москва хоче збільшити кількість мобілізованих

Ці тренінги, ймовірно, мають на меті підготувати студентів до військових навичок, коли вони наближаються до призовного віку, а також збільшити кількість учасників для мобілізації та призову,

– пояснила британська розвідка.

Також, за даними Міноборони Британії, ця ініціатива може бути частиною ширшого проєкту з:

прищеплення російському населенню ідеології "патріотизму";

а також "довіри" до державних інститутів.

Коротко про абсурдні вчинки Кремля

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