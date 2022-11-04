"Челендж" одягання трупів

І так, в мережі іронізують, що це "челендж", на який росіяни заслужили. І ми не можемо не визнати, що ці знання і справді потрібні росіянам. Тим більше, якщо вони продовжуватимуть перекидати "мобіків", як гарматне м'ясо.

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Де саме знято відео, хто організатор та яку кількість людей було залучено до навчань – невідомо. Як і те, наскільки ефективними були навчання. Це ми дізнаємось згодом, ЗСУ допоможуть перевірити їх навички.

Як в Росії вчать швидко одягати трупи: відео

В Росії не закінчилась мобілізація

Попри те, що офіційно в Росії нібито відзвітували про скасування мобілізації, насправді нічого не закінчилось і це лиш початок.

Кремль почне офіційно пакувати нових "мобіків" одразу після закінчення осіннього призову. Чоловікам уже приходять повістки з датами 2023 року.

Крім цього, про те, що почнеться друга хвиля мобілізації, відверто повідомили губернатори прикордонних областей – Ростовської, Курської та сусідньої Воронезької.

В Росії паніка – бо бачать, якою критичною є ситуація з уже мобілізованими. Однак, що поробиш, якщо у Путіна вбивчі плани.

Зверніть увагу! Щодоби Росія втрачає сотні своїх військових та десятки одиниць різної техніки. Наразі ЗСУ ліквідували вже майже 75 тисяч окупантів. Лише упродовж останньої доби знищено 840 ворогів.

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