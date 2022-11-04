У мережі з'явилося відео, як український військовослужбовець з дуже близької відстані знищує російський танк.
Увага На Херсонщині знову потужна "бавовна": детонація в окупантів тривала кілька годин
Воїн 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ практично впритул знищив ворожий танк,
– йдеться у підписі до відео.
На кадрах видно, як український захисник вийшов із-за дерев на відкриту місцевість та вистрілив по ворожій техніці. Бійцю знадобився лише один постріл, щоб російський танк спалахнув.
Якийсь час танк ще продовжував рухатись і вибухати, поки вогонь повністю не охопив машину.
Актуальні втрати ворога
- Щодоби Росія втрачає сотні своїх військових та десятки одиниць різної техніки. Станом на 4 листопада ЗСУ ліквідували вже 74 840 окупантів.
- Тільки протягом останньої доби ЗСУ ліквідували 840 ворогів.
- Зазначимо, що добова кількість втрат останнім часом значно зросла. Якщо колись за добу ЗСУ ліквідовували 400 окупантів у середньому, то зараз ця кількість подвоїлась.
Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео