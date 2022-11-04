В сети появилось видео, как украинский военнослужащий с очень близкого расстояния уничтожает российский танк.

Внимание В Херсонской области снова мощный "хлопок": детонация у оккупантов продолжалась несколько часов

Воин 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ практически в упор уничтожил вражеский танк,

– говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как украинский защитник вышел из-за деревьев на открытую местность и выстрелил по вражеской технике. Бойцу понадобился только один выстрел, чтобы российский танк вспыхнул.

Какое-то время танк продолжал двигаться и взрываться, пока огонь полностью не охватил машину.

Актуальные потери врага

Ежесуточно Россия теряет сотни своих военных и десятки единиц разной техники. По состоянию на 4 ноября ВСУ ликвидировали уже 74 840 захватчиков.

Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 840 врагов.

Отметим, что суточное количество потерь в последнее время значительно выросло. Если за сутки ВСУ ликвидировали 400 оккупантов в среднем, то сейчас это количество удвоилось.

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