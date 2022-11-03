Росія шукає, де ще взяти хоч якусь зброю, щоб спробувати виграти, – Подоляк про союзників Кремля

Москва вихвалялася своєю "другою армією світу" та потужним ПВК. Однак зараз репутація Росії як "сильної" держави повністю знищена.

Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, через поразки на війні в Україні Росія повністю "обнулила" свою армію.

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Росія мусить просити зброю в інших країн

Весь світ побачив, що у Росії, окрім деяких видів ракет, немає нічого сучасного та високотехнологічного. Держава, яка ще вчора погрожувала "поставити всіх на коліна", залишилася без озброєння.

А сьогодні Росія шукає в країнах-"ізгоях" зброю. Це виглядає фантастично. Вона страшенно боїться програти. І, як нишпорка, шукає, де собі ще перехопити хоч щось, щоб спробувати виграти війну у маленької країни,

– сказав Подоляк.

При цьому, за словами радника глави ОП, Москві немає до кого особливо звертатися за допомогою.

"Де можна шукати зброю? Сирія, Іран, Північна Корея і трішки Білорусь. Думаю, що інші країни вже точно в це все не полізуть. Тому в нас такий альянс, проти якого воює Україна", – зазначив Подоляк.

Примітивні відносини між Росією та Білоруссю

Зокрема, Москва використовує Білорусь як свою військову базу. Як зазначив Подоляк, ця країна з 1994 року, коли президентом став Алєксандр Лукашенко, поступово почала "загнивати" та брати гроші у Росії.

Це примітивні відносини між країнами. Вони нічого не генерують, тобто Білорусі як країни, яка щось може продавати світу, сьогодні не існує,

– зазначив радник глави Офісу Президента.

Він додав, що, ймовірно, без Лукашенка та так званої "союзної держави" у Білорусі є всі шанси стати європейською країною.

Чому важливо зрозуміти, як Іран під санкціями виробляє зброю

Також Росія просить ракети та дрони-камікадзе в Ірану. За словами радника глави ОП, ще потрібно розібратися у тому, як підсанкційний Тегеран зміг виготовити тисячі дронів, крилатих та балістичних ракет.

У мене питання, а де вони взяли запчастини до цього? Це ж електроніка. Іран не має чіпів. І Росія не дає чіпи. І Китай, певно, не дає чіпи. Тобто хтось дає чіпи,

– сказав Подоляк.

Він додав, що це має стати предметом міжнародного розслідування.

Що Росії може постачати Північна Корея

За інформацією США, зброю Росії могла постачати також Північна Корея. Подоляк зауважив, що таке справді можливо. Він додав, що можна відстежити такі постачання, зокрема транспортні коридори.

Північна Корея дає Росії певні обсяги радянської зброї, які у неї є. Також вони можуть давати балістичні ракети. І будуть давати, адже нічого свого у Росії практично не залишилося,

– сказав Подоляк.

У чому полягає історична місія України

За словами радника глави ОП, Україна хоче закінчити еру "максимально дивних авторитарних режимів", як Північна Корея та Іран, і теократичний режим Росії, який є базою для всього світового тероризму.

Так вже повелося, що історична місія України – не лише вигнати зі своєї території окупантів, але також і закінчити гру Росії як розподільчого центру світового глобального тероризму як такого. Думаю, ми з цим впораємося,

– наголосив Подоляк.

Інтерв'ю Катерини Соляр та Михайла Подоляка: дивіться повне відео

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