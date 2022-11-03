Россия ищет, где еще взять хоть какое-то оружие, чтобы попытаться выиграть, – Подоляк о союзниках Кремля

Москва хвасталась своей "второй армией мира" и мощным ПВК. Однако сейчас репутация России как "сильного" государства полностью уничтожена.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, из-за поражений на войне в Украине Россия полностью "обнулила" свою армию.

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Россия должна просить оружие у других стран

Весь мир увидел, что в России, кроме некоторых видов ракет, нет ничего современного и высокотехнологичного. Государство, еще вчера угрожавшее "поставить всех на колени", осталось без вооружения.

А сегодня Россия ищет в странах-изгоях оружие. Это смотрится фантастически. Она ужасно боится проиграть. И рыскает, ищет, где себе еще перехватить хоть что-то, чтобы попытаться выиграть войну у маленькой страны,

– сказал Подоляк.

При этом, по словам советника главы ОП, Москве не к кому особо обращаться за помощью.

"Где можно искать оружие? Сирия, Иран, Северная Корея и немного Беларусь. Думаю, что другие страны уже точно в это все не полезут. Поэтому у нас такой альянс, против которого воюет Украина", – отметил Подоляк.

Примитивные отношения между Россией и Беларусью

В частности, Москва использует Беларусь как свою военную базу. Как отметил Подоляк, эта страна с 1994 года, когда президентом стал Александр Лукашенко, постепенно начала "загнивать" и брать деньги у России.

Это простые дела меж странами. Они ничего не генерируют, то есть Беларуси как страны, которая что-то может продавать миру, сегодня не существует,

– отметил советник главы Офиса Президента.

Он добавил, что, вероятно, без Лукашенко и так называемого "союзного государства" у Беларуси есть все шансы стать европейской страной.

Почему важно понять, как Иран под санкциями производит оружие

Также Россия просит ракеты и дроны-камикадзе у Ирана. По словам советника главы ОП, еще предстоит разобраться в том, как подсанкционный Тегеран смог изготовить тысячи дронов, крылатых и баллистических ракет.

У меня вопрос, где они взяли запчасти к этому? Это ведь электроника. У Ирана нет чипов. И Россия не дает чипы. И Китай, вероятно, не дает чипы. То есть кто-то дает чипы,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что это должно стать предметом международного расследования.

Что России может поставлять Северная Корея

По информации США, оружие России могло поставлять также Северная Корея. Подоляк отметил, что это действительно возможно. Он добавил, что можно отследить такие поставки, в том числе транспортные коридоры.

Северная Корея дает России определенные объемы советского оружия, которые у него есть. Также они могут давать баллистические ракеты. И будут давать, ведь ничего своего в России практически не осталось,

– сказал Подоляк.

В чем историческая миссия Украины

По словам советника главы ОП, Украина хочет закончить эру "максимально странных авторитарных режимов", как Северная Корея и Иран, и теократический режим России, являющийся базой для всего мирового терроризма.

Так уж повелось, что историческая миссия Украины – не только выгнать со своей территории оккупантов, но и закончить игру России как распределительного центра мирового глобального терроризма как такового. Думаю, мы с этим справимся,

– подчеркнул Подоляк.

Интервью Екатерины Соляр и Михаила Подоляка: смотрите полное видео

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