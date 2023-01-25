Для компенсацій військових потреб: у Кремлі суттєво зменшують поставки медикаментів до лікарень

Із кожним місяцем ведення повномасштабної війни в Україні влада Росії вимушена скорочувати цілі напрями державних закупівель для вивільнення фінансування потреб армії. Втім, якщо спочатку від цього страждали некритичні для життя населення галузі типу туризму, то відтепер намагання економити все більше стосуються медицини та соцвиплат.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, у російському уряді прийняли принципове рішення зменшити закупівлі медикаментів для пацієнтів цивільних лікарень щонайменше на 40%. Зекономлені кошти Кремль використовуватиме для фінансування існуючих та створення нових угруповань.

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Загалом тотальна зміна підходу розподілу грошей з російського бюджету та фонду федеральних резервів стався ще у червні 2022-го, коли загарбники вперше зіштовхнулися з неможливістю адекватного фінансування армії та забезпечення підрозділів хоча б на рівні минулих років.

Більш за все страждають у глибинці

Якщо говорити про скорочення витрат держави-агресорки на систему охорони здоров'я, перші проблеми у Росії почалися з вже через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Через руйнування систем логістики з полиць аптек почали зникати препарати іноземного виробництва. І хоча закордонні фармакологічні компанії принципово не вийшли з російського ринку, поставки низки ліків до країни-агресорки так і не відновилися.

Коли ж російський уряд для фінансування війни був вимушений залізти у резерви, фінансисти вимушено прийняли рішення про економію на всіх витратах. У медицині це позначилося на помноженні на нуль програми безкоштовної хіміотерапії. Крім того, Московія припинила закупівлі дорогих препаратів для підтримки хворих на ВІЛ.

Паралельно з цим через неможливість виготовляти виробляти інсулінові та звичайні шприци, а також катетери, вироби для гемодіалізу й крапельниці, у міністерстві охорони здоров'я Росії дозволили використання цих вживаних одноразових засобів.

При цьому постачання ліків до державних лікарень по всій країні постійно скорочувалося. Майже всі склади почали працювати на забезпечення необхідним виключно медичних закладів Москви та Санкт-Петербурга, тоді як постачання у лікарені глибинки скорочувалося. Втім, згодом нестачу відчули й у російській столиці.

Згідно з оприлюдненими у російських пропагандистських ЗМІ даними, через економію коштів для війни державні закупівлі ліків у Росії за 2022 рік впали лише на 8%. Однак ці цифри свідчать лише про скорочення сумарної цифри витрачених коштів та геть не відображають реальності. Насправді ж в уряді країни-агресорки просто змусили МОЗ нехтувати цивільними та першочергово забезпечувати потреби військових. Лише за офіційними даними постачання всього необхідного для міських лікарень, стаціонарів та клінік регіонального рівня скоротилося у середньому на 24%.

При цьому у 2023 році посадовців міністерства охорони здоров'я країни-агресорки зобов'язали урізати витрати на державні закупівлі медзакладів щонайменше на 40%. Втім, цілком ймовірно, що через відсутність коштів підтримувати витрати навіть на такому рівні чиновники не зможуть.

Першочергово закуповують все для військових

Витрати ж Росії на медицину цього року не просто суттєво скоротяться, але й змінять свою структуру на користь військовослужбовців. Через нестачу особового складу кремлівське керівництво хоче змінити підхід до лікування своїх ординців, аби вони якомога швидше поверталися на війну після поранень.

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Через це понад 60% витрат на медицину будуть спрямовані на придбання препаратів для лікування "трьохсотих" окупантів. То ж ніякого покращення піклування про себе від держави населенню Росії очікувати не потрібно. Тим паче, що Путіну глибоко наплювати, чи є в аптеках Саратова ефективні жарознижувальні препарати іноземного виробництва та чи забезпечені всім необхідним операційні у Тамбові. А більш за все від такого підходу бункерного фюрера та його оточення страждатимуть на тимчасово окупованих українських територіях. Оскільки забезпечення Донбасу та Півдня України Росія проводить взагалі за залишковим принципом.