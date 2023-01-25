Для компенсаций военных нужд: в Кремле существенно уменьшают поставки медикаментов в больницы

С каждым месяцем ведения полномасштабной войны в Украине власти России вынуждены сокращать целые направления государственных закупок для освобождения финансирования потребностей армии. Впрочем, если поначалу от этого страдали некритические для жизни населения отрасли типа туризма, то теперь попытки экономить все больше касаются медицины и соцвыплат.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, в российском правительстве приняли принципиальное решение снизить закупки медикаментов для пациентов гражданских больниц по меньшей мере на 40%. Сэкономленные средства Кремль будет использовать для финансирования существующих и новых группировок.

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В общем, тотальное изменение подхода распределения денег из российского бюджета и фонда федеральных резервов произошло еще в июне 2022-го, когда захватчики впервые столкнулись с невозможностью адекватного финансирования армии и обеспечения подразделений хотя бы на уровне прошлых лет.

Больше всего страдают в глубинке

Если говорить о сокращении расходов государства-агрессора на систему здравоохранения, первые проблемы в России начались уже через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения. Из-за разрушения систем логистики с полок аптек начали исчезать препараты иностранного производства. И хотя зарубежные фармакологические компании принципиально не вышли с российского рынка, поставки ряда лекарств в страну-агрессора так и не возобновились.

Когда российское правительство для финансирования войны было вынуждено залезть в резервы, финансисты вынужденно приняли решение об экономии на всех расходах. В медицине это сказалось на умножении на ноль программы бесплатной химиотерапии. Кроме того, Московия прекратила закупки дорогостоящих препаратов для поддержки больных ВИЧ.

Параллельно с этим из-за невозможности производить инсулиновые и обычные шприцы, а также катетеры, изделия для гемодиализа и капельницы, в министерстве здравоохранения России разрешили применение уже использованных одноразовых средств.

При этом поставки лекарств в государственные больницы по всей стране постоянно сокращались. Почти все склады начали работать на обеспечение необходимым исключительно медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, в то время как поставки в больницы глубинки сокращались. Впрочем, впоследствии недостаток испытали и в российской столице.

Согласно обнародованным в российских пропагандистских СМИ данным, из-за экономии средств для войны государственные закупки лекарств в России за 2022 год упали всего на 8%. Однако эти цифры свидетельствуют лишь о сокращении суммарной цифры затраченных средств и не отражают реальности. На самом же деле в правительстве страны-агрессора просто заставили Минздрав пренебрегать гражданскими и в первую очередь обеспечивать нужды военных. Только по официальным данным, поставка всего необходимого для городских больниц, стационаров и клиник регионального уровня сократилась в среднем на 24%.

При этом в 2023 году должностных лиц министерства здравоохранения страны-агрессора обязали урезать расходы на государственные закупки медучреждений по меньшей мере на 40%. Впрочем, по всей вероятности, из-за отсутствия средств поддерживать расходы даже на таком уровне чиновники не смогут.

Первоочередно закупают все для военных

Расходы России на медицину в этом году не просто существенно сократятся, но и изменят свою структуру в пользу военнослужащих. Из-за нехватки личного состава кремлевское руководство хочет изменить подход к лечению своих ордынцев, чтобы они как можно скорее возвращались на войну после ранений.

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Поэтому более 60% затрат на медицину будут направлены на приобретение препаратов для лечения "трехсотых" оккупантов. Так что никакого улучшения заботы о себе от государства населению России ожидать не нужно. Тем более что Путину глубоко наплевать, есть ли в аптеках Саратова эффективные жаропонижающие препараты иностранного производства и обеспечены ли всем необходимым операционные в Тамбове. Больше всего от такого подхода бункерного фюрера и его окружения будут страдать на временно оккупированных украинских территориях. Поскольку обеспечение Донбасса и Юга Украины, Россия проводит вообще по остаточному принципу.