Росія стоїть за кібератакою на Україну і готує нові фейки про "злив" даних, – Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації України попередили, що Росія може розганяти в інформаційному просторі фейки про нібито злиття особистих даних українців. Все це відбувається у контексті масштабної кібератаки на українські урядові сайти.

За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, наразі всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія.

Важливо Єрмак заявляє, що Україна готова відповісти хакерам на масову атаку держсайтів

Як наголошують фахівці центру, Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах.

Її ціль – не лише залякати суспільство. А й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців. Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про "злив" персональних даних українців,

– попередили у Центрі інформаційної безпеки.

У Мініцифрі закликали українців не піддаватися паніці, адже усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах.

"А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", – зазначається в повідомленні.

У Мінцифри наголошують, що нині українські кіберспеціалісти мають об'єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника.

Що відомо про хакерську атаку на Україну

Глобальна хакерська атака в Україні відбулася у ніч з 13 на 14 січня. Унаслідок цього роботу низки урядових сайтів було тимчасово зупинили.

Під прицілом хакерів опинилися українські сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики.

Всупереч твердженням зловмисників, витоку даних, зокрема персональних, не відбулося. Додаток Дія працює стабільно. Наразі відбувається відновлення всіх систем.

Найгучніші хакерські атаки в історії України: дивіться відео

Що відомо про хакерську атаку на Україну

Глобальна хакерська атака в Україні відбулася у ніч з 13 на 14 січня. Унаслідок цього роботу низки урядових сайтів було тимчасово зупинили.

Під прицілом хакерів опинилися українські сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики.

Всупереч твердженням зловмисників, витоку даних, зокрема персональних, не відбулося. Додаток Дія працює стабільно. Наразі відбувається відновлення всіх систем.

Найгучніші хакерські атаки в історії України: дивіться відео