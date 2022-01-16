Россия стоит за кибератакой на Украину и готовит новые фейки о "сливе" данных, – Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации Украины предупредили, что Россия может разгонять в информационном пространстве фейки о якобы сливе личных данных украинцев. Все это происходит в контексте масштабной кибератаки на украинских правительственных сайтах.

По информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия.

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Как отмечают специалисты центра, Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве.

Ее цель – не только запугать общество. Но и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев. Этого они могут достичь, бросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев,

– предупредили в Центре информационной безопасности.

Данные украинцев находятся под надежной защитой

В Министерстве призвали украинцев не поддаваться панике, ведь все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах.

"А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года", – отмечается в сообщении.

В Минцифре отмечают, что украинские киберспециалисты должны объединиться, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника.

Что известно о хакерской атаке на Украину

Глобальная хакерская атака на Украину прошла в ночь с 13 на 14 января. В результате работы ряда правительственных сайтов были временно приостановлены.

Под прицелом хакеров оказались украинские сайты: МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.

Вопреки утверждениям злоумышленников, утечки данных, в том числе персональных, не произошло. Приложение "Дия" работает стабильно. В настоящее время происходит восстановление всех систем.

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