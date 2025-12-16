Росія вдарила по Запоріжжю "Шахедом": горить багатоповерхівка

Під ранок 16 грудня Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок атаки спалахнула багатоповерхівка.

Про атаку на місто повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує 24 Канал.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?



За попередньою інформацією, постраждалих наразі двоє. Чоловік отримав осколкове поранення, а жінка отруїлась чадним газом.

Наразі на місці працюють рятувальники. Мешканців верхніх поверхів виводять з приміщень,

– розповів Федоров.

На фото, яке оприлюднив голова ОВА, видно, що у деяких квартирах будинку спалахнуло потужне полум'я. Більше деталей про жахливу атаку на обласний центр поки що невідомо.



Зазначимо, що ворог запустив "Шахеди" ще з вечора 15 грудня. Більшість з них прямували з акваторії Чорного моря на північ. Також рух безпілотників фіксували на Харківщині та Чернігівщині.

Зверніть увагу! Протягом ночі дрони атакували Одещину. Сили ППО збивали "Шахеди", а вибухи чули в області та самій Одесі.