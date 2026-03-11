Росія вгатила дроном по райвідділку поліції у Шостці: є постраждалі

Росія 11 березня вдарила дроном по Шостці, що на Сумщині. Під прицілом ворога був райвідділок поліції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає "РБК-Україна".

Які наслідки атак росіян?

За даними Клименка, внаслідок атаки російського дрона у Шостці знищено райвідділок поліції. Відомо, що через обстріл постраждали 22 поліцейські.

Крім того, російська армія активно атакує мирне населення Нікополя Дніпропетровської області. Міністр внутрішніх справ заявив, що там ворог тренується бити БпЛА та артилерією на базовій загальновійськовій підготовці.

Від російських обстрілів потерпає й Семенівка – найпівнічніший районний центр України. За словами Клименка, ворог руйнує усе, що розташоване за 20 кілометрів від кордону. Зокрема, росіяни знищують адмінбудівлі.

Клименко зауважив, що минулих вихідних Росія знищила сім одиниць транспорту ДСНС. Ворог бив по рятувальниках під час ліквідації попередніх атак.

Які ще регіони обстріляла Росія?