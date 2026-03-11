Россия всадила дроном по райотделу полиции в Шостке: есть пострадавшие
- Россия атаковала райотдел полиции в Шостке дроном, в результате чего пострадали 22 полицейских.
- Российская армия также атакует Никополь и Семеновку, разрушая админздания и транспорт ГСЧС.
Россия 11 марта ударила дроном по Шостке, что на Сумщине. Под прицелом врага был райотдел полиции.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает "РБК-Украина".
Какие последствия атак россиян?
По данным Клименко, в результате атаки российского дрона в Шостке уничтожено райотдел полиции. Известно, что из-за обстрела пострадали 22 полицейских.
Кроме того, российская армия активно атакует мирное население Никополя Днепропетровской области. Министр внутренних дел заявил, что там враг тренируется избивать БпЛА и артиллерией на базовой общевойсковой подготовке.
От российских обстрелов страдает и Семеновка – самый северный районный центр Украины. По словам Клименко, враг разрушает все, что расположено в 20 километрах от границы. В частности, россияне уничтожают админздания.
Клименко отметил, что в минувшие выходные Россия уничтожила семь единиц транспорта ГСЧС. Враг бил по спасателям во время ликвидации предварительных атак.
Какие еще регионы обстреляла Россия?
Мэр Харькова Терехов сообщил, что 11 марта российские войска обстреляли гражданское предприятие в одном из районов города. В результате атаки пострадали и погибли люди.
9 марта российские БПЛА обстреляли Днепр. Из-за атаки там возник пожар, были повреждены многоэтажки и банк.