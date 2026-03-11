Россия всадила дроном по райотделу полиции в Шостке: есть пострадавшие

Россия 11 марта ударила дроном по Шостке, что на Сумщине. Под прицелом врага был райотдел полиции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает "РБК-Украина".

Какие последствия атак россиян?

По данным Клименко, в результате атаки российского дрона в Шостке уничтожено райотдел полиции. Известно, что из-за обстрела пострадали 22 полицейских.

Кроме того, российская армия активно атакует мирное население Никополя Днепропетровской области. Министр внутренних дел заявил, что там враг тренируется избивать БпЛА и артиллерией на базовой общевойсковой подготовке.

От российских обстрелов страдает и Семеновка – самый северный районный центр Украины. По словам Клименко, враг разрушает все, что расположено в 20 километрах от границы. В частности, россияне уничтожают админздания.

Клименко отметил, что в минувшие выходные Россия уничтожила семь единиц транспорта ГСЧС. Враг бил по спасателям во время ликвидации предварительных атак.

Какие еще регионы обстреляла Россия?